Tự hào công nghệ Việt trên sân chơi toàn cầu

‏Công nghệ Việt tại giải đấu quốc tế‏

‏Diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 30/8 đến 6/9, Heineken Pickleball World Cup 2026 dự kiến quy tụ gần 5.000 vận động viên và khoảng 50.000 khán giả đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy mô này đặt ra yêu cầu cao về tổ chức, vận hành, đồng thời tạo cơ hội để vận động viên Việt Nam tranh tài và công nghệ do kỹ sư Việt phát triển được đưa vào sân đấu.‏

‏Trong ngày Quốc khánh 2/9, sự hiện diện ấy càng mang thêm một ý nghĩa đặc biệt: không chỉ là câu chuyện của một giải đấu, đây còn là hình ảnh Việt Nam đang ngày càng chủ động tham gia và kết nối với cộng đồng quốc tế bằng năng lực của chính mình từ thể thao, tổ chức sự kiện đến công nghệ.‏

‏Với MK Vision, giải đấu tiếp nối chuỗi triển khai Instant Replay System (IRS) trong thực tế.‏

‏Tại PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, IRS hỗ trợ 53 yêu cầu xem lại từ vận động viên (Video Challenge), đạt tỷ lệ hỗ trợ thành công 98% và thời gian truy xuất khoảng 12-15 giây.‏

‏Tại PPA Asia 500 MB Ho Chi Minh City Open 2026, hệ thống 8 camera ghi nhận 43 lượt xem lại, gồm 18 Video Challenge và 25 lượt trọng tài xem lại phục vụ công tác chuyên môn (Referee Review).‏

‏Những lần triển khai này giúp MK Vision kiểm chứng độ ổn định, chất lượng hình ảnh, tốc độ truy xuất và quy trình phối hợp với lực lượng chuyên môn. Tại Heineken Pickleball World Cup 2026, đội ngũ kỹ sư tiếp tục trực tiếp triển khai IRS trong môi trường quy mô lớn hơn, qua đó tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện quy trình vận hành.‏

‏Năng lực phía sau công nghệ Việt‏

‏Phía sau một hệ thống Instant Replay được vận hành trên sân đấu là cả một chuỗi năng lực công nghệ: Đó là sự kết hợp từ camera và hạ tầng xử lý tới nền tảng quản lý video và phần mềm Replay cũng như quy trình lắp đặt, hiệu chỉnh, vận hành. MK Vision từng bước làm chủ các lớp công nghệ quan trọng, từ phát triển, tích hợp đến tối ưu hệ thống theo yêu cầu thực tế của từng giải đấu.‏

‏Năng lực đó được xây dựng trên nền tảng kết nối giữa nghiên cứu và sản xuất. Nhà máy AI Camera của MK Vision tại Phú Thọ có quy mô 15.000 m², công suất thiết kế lên tới 1,2 triệu thiết bị mỗi năm cùng đội ngũ hơn 70 kỹ sư R&D với chuyên môn trải rộng từ phần cứng và quang học tới thuật toán AI và các nền tảng thông minh. Nhờ đó, MK Vision có thể đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất quy mô công nghiệp và chủ động cải tiến sản phẩm.‏

‏Dây chuyền sản xuất AI Camera của MK Vision tại Phú Thọ‏

‏Công nghệ thể thao chỉ chứng minh được giá trị khi vận hành ổn định trong thực tế. Mỗi giải đấu cung cấp thêm dữ liệu vận hành, tình huống và phản hồi để MK Vision tối ưu hệ thống và quy trình triển khai.‏

‏Với nền tảng IRS, doanh nghiệp đang nghiên cứu Smart Venue (Sân thể thao thông minh), kết nối camera, AI, video và dữ liệu để hỗ trợ công tác chuyên môn, vận hành, phân tích và sản xuất nội dung trong tương lai.‏

‏Từ nghiên cứu, phát triển công nghệ, tổ chức sản xuất đến triển khai, kiểm chứng và cải tiến trong thực tế, hành trình của MK Vision thể hiện ba năng lực mà MK Group kiên định xây dựng: Tự cường sản xuất - Tự chủ công nghệ - Đổi mới sáng tạo. Trong đó đề cao khả năng chủ động thiết kế sản phẩm và kiến trúc hệ thống, nắm giữ các lớp công nghệ quan trọng, tổ chức sản xuất, tích hợp và liên tục phát triển sản phẩm theo nhu cầu thực tế của thị trường.‏

‏Kỹ sư của MK Vision nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ‏

‏Khát vọng vươn xa‏

‏Sự hiện diện của một công nghệ Việt Nam tại một giải đấu quốc tế là một lát cắt nhỏ trong một hành trình lớn hơn: hành trình các doanh nghiệp Việt từng bước tiến lên những nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị công nghệ.‏

‏Sau nhiều năm xây dựng vị thế trong mạng lưới sản xuất toàn cầu, bài toán đối với doanh nghiệp Việt Nam không chỉ là sản xuất tại Việt Nam, mà còn là khả năng nghiên cứu tại Việt Nam, thiết kế sản phẩm, làm chủ những công nghệ quan trọng, xây dựng năng lực sản xuất và từng bước đưa sản phẩm, thương hiệu Việt tiếp cận thị trường quốc tế.‏

‏Trải qua hành trình nhiều năm,‏ ‏ MK Group đã từng bước xây dựng năng lực công nghệ trong các lĩnh vực định danh, bảo mật, hạ tầng niềm tin số và AI Vision. Trên nền tảng đó, MK Vision - thành viên nòng cốt của MK Group, tập trung đầu tư cho R&D, năng lực sản xuất và phát triển các sản phẩm AI Camera, Edge AI cùng những nền tảng thông minh, hướng tới các bài toán từ an ninh, giao thông, hạ tầng trọng yếu đến những lĩnh vực mới như công nghệ thể thao‏

‏Việc đưa sản phẩm vào những môi trường thực tế ngày càng đa dạng và có tính quốc tế giúp doanh nghiệp kiểm nghiệm công nghệ trước những yêu cầu của thị trường, tích lũy kinh nghiệm vận hành và từng bước tạo dựng những reference thực tế cho quá trình mở rộng hợp tác và thương mại hóa.‏

‏Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở một doanh nghiệp.‏

‏Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ, đầu tư R&D và đưa sản phẩm vào thực tiễn, "Make in Vietnam" đang dần được hiện thực hóa bằng những năng lực cụ thể. Tại Heineken Pickleball World Cup 2026, tinh thần đó được thể hiện qua sự góp mặt của các vận động viên Việt Nam trên sân đấu, sự nỗ lực của ACC Sport Vietnam - đơn vị tiên phong trong mảng sự kiện thể thao quốc tế, nhà tài trợ danh xưng Heineken và các đơn vị phối hợp tác trong đó có MK Vision cùng đội ngũ kỹ sư MK Vision trực tiếp vận hành hệ thống IRS, một giải pháp Sport Tech được phát triển và làm chủ bởi doanh nghiệp Việt.‏

‏Mỗi người một vai trò, nhưng cùng góp phần tạo nên hình ảnh một Việt Nam tự tin hơn, chủ động hơn và sẵn sàng kết nối với thế giới bằng thể thao, bằng công nghệ và bằng chính năng lực của người Việt.‏

‏Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, MK Vision tự hào được góp một phần vào hành trình ấy và cùng người hâm mộ đón chờ, cổ vũ cho các vận động viên Việt Nam tại Heineken Pickleball World Cup 2026.‏