Kiểm toán nhấn mạnh vấn đề hoạt động liên tục, Novaland đã bán 4 tài sản gần 11.300 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2026 đã được kiểm toán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cho biết đang triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo khả năng hoạt động liên tục, trong đó có bán tài sản, cơ cấu nợ, huy động vốn, thu tiền từ các dự án và bổ sung nguồn tín dụng ngân hàng.

Đáng chú ý, trong kế hoạch bán tài sản với tổng số tiền 15.617 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ nợ, Novaland cho biết 4 tài sản với tổng giá trị 11.266 tỷ đồng đã được bán thành công, trong khi 5 tài sản khác đang tiếp tục được chào bán.

Đối với các tài sản đang trong quá trình bán, Tập đoàn đã ký các hợp đồng nguyên tắc cho việc bán 4 tài sản với tổng giá trị 3.931 tỷ đồng và nhận được thư đề nghị từ người mua đối với 1 tài sản có giá trị 420 tỷ đồng.

Việc bán tài sản là một trong những giả định chính được Novaland đưa ra khi lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

Hơn 16.700 tỷ đồng nợ vay và trái phiếu đã đáo hạn chưa thể thanh toán

Kiểm toán viên nhấn mạnh việc lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Novaland trong 6 tháng đầu năm 2026 ở mức âm. Đồng thời, Tập đoàn chưa thực hiện một số nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn trả liên quan đến các khoản vay, trái phiếu và các khoản nợ.

Những sự kiện và điều kiện này có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ gốc vay và nợ gốc trái phiếu của Novaland là 72.911 tỷ đồng. Từ ngày 1/7/2026 đến ngày báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được phê chuẩn, Tập đoàn đã thanh toán 2.417 tỷ đồng nợ gốc.

Novaland cho biết chưa thể thanh toán một số khoản vay và trái phiếu đã đáo hạn với tổng dư nợ gốc 16.716 tỷ đồng.

Tập đoàn đang đàm phán với các chủ nợ và trái chủ về phương án gia hạn thời gian thanh toán. Trong số này, các chủ nợ và trái chủ đã đồng ý gia hạn một phần với số tiền 3.244 tỷ đồng.

Đối với phần dư nợ còn lại, Novaland tiếp tục đàm phán nhằm cơ cấu lại các nghĩa vụ nợ đến hạn và quá hạn.

Song song với quá trình này, Tập đoàn đang triển khai phương án huy động vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nguồn vốn huy động được dự kiến ưu tiên sử dụng để thanh toán các khoản nợ và trái phiếu.

Kỳ vọng giải ngân thêm hơn 13.000 tỷ đồng tín dụng

Một nguồn vốn khác trong kế hoạch của Novaland đến từ các ngân hàng trong nước.

Theo báo cáo, các ngân hàng cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính để triển khai xây dựng các dự án, qua đó đảm bảo tiến độ bàn giao nhà theo từng giai đoạn cho người mua.

Novaland đã được phê duyệt hạn mức tín dụng 20.265 tỷ đồng và đã giải ngân 7.120 tỷ đồng thông qua các hợp đồng tín dụng mới với ngân hàng.

Ban Tổng Giám đốc cho rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục giải ngân thêm 13.145 tỷ đồng hạn mức tín dụng trong 12 tháng tiếp theo để tài trợ cho các dự án đang triển khai.

Các ngân hàng trong nước cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính để triển khai các dự án của Tập đoàn và thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp khi đến hạn.

Bên cạnh nguồn vốn ngân hàng, Novaland đặt giả định sẽ thu tiền thành công từ các sản phẩm đã bán và dự kiến bán tại các dự án đang triển khai.

Tập đoàn kỳ vọng đạt được một số mốc pháp lý trong năm 2026 phục vụ mục tiêu bán hàng trong 12 tháng tiếp theo. Qua đó, Novaland dự kiến thu tiền từ các hợp đồng đã ký với khách hàng và tiếp tục bán các sản phẩm mới theo kế hoạch.

Nguồn tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho các dự án đang phát triển và hoạt động kinh doanh thông thường trong 12 tháng tiếp theo.

Cổ đông lớn cam kết hỗ trợ tài chính

Một giả định khác về khả năng hoạt động liên tục là nguồn hỗ trợ từ các cổ đông lớn.

Theo Novaland, các cổ đông lớn đã cam kết hỗ trợ tài chính để giúp Tập đoàn thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết, đồng thời duy trì hoạt động liên tục ít nhất trong 12 tháng tiếp theo kể từ ngày báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được phê chuẩn.

Ngoài ra, Chính phủ đã thành lập tổ công tác bao gồm nhiều cơ quan địa phương có liên quan nhằm hỗ trợ giải quyết tình trạng pháp lý của các dự án bất động sản, trong đó có một số dự án của Novaland.

Ban Tổng Giám đốc cho rằng sự hỗ trợ này sẽ tiếp tục giúp Tập đoàn hoàn thành các dự án để bán.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần gần 5.096 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.772 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước Tập đoàn lỗ 666 tỷ đồng.