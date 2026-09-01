Một công ty chào bán 36 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá bằng 1/3 giá trên sàn nhưng không ai mua

CTCP Tập đoàn Đầu tư ATS (Mã: ATS) vừa hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 36 triệu cổ phiếu, song toàn bộ lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đều không có nhà đầu tư đăng ký mua.

Theo báo cáo kết quả chào bán, ATS dự kiến phát hành 36 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động tối đa 360 tỷ đồng. Đợt chào bán kết thúc ngày 18/8/2026 nhưng không ghi nhận bất kỳ cổ phiếu nào được phân phối.

Dù không huy động được vốn, doanh nghiệp vẫn phát sinh 165 triệu đồng chi phí liên quan, toàn bộ là phí dịch vụ tư vấn cho đợt phát hành.

Phương án chào bán này đã được ATS thông qua từ tháng 4/2025. Theo kế hoạch ban đầu, toàn bộ 36 triệu cổ phiếu sẽ được phân phối cho 8 nhà đầu tư cá nhân.

Nếu phát hành thành công, ATS dự kiến sử dụng toàn bộ 360 tỷ đồng huy động được để nhận chuyển nhượng 90% vốn tại CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận.

Đáng chú ý, trong cơ cấu chuyển nhượng, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Mã: HQC), đồng thời là Chủ tịch HĐQT Hoàng Quân Bình Thuận - dự kiến bán 52,5% vốn tại doanh nghiệp này với giá trị 210 tỷ đồng.

Việc không có nhà đầu tư tham gia đợt chào bán đồng nghĩa kế hoạch huy động vốn phục vụ thương vụ sở hữu 90% Hoàng Quân Bình Thuận của ATS chưa thể triển khai theo phương án ban đầu.

Tập đoàn Đầu tư ATS có tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Giải trí Mùa Thu, thành lập năm 1998. Doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống, nhà hàng - khách sạn, thương mại và đầu tư.

ATS hiện có vốn điều lệ 35 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2026, ba cổ đông lớn của doanh nghiệp gồm ông Trương Nguyễn Hoàng Việt sở hữu 19,94% vốn, bà Trần Thị Thanh nắm 9,93% và bà Nguyễn Thị Thúy sở hữu 9,68%. Theo công bố của công ty, các cổ đông này không phải người có liên quan đến người nội bộ ATS.

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, ATS ghi nhận hơn 32 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 296 triệu đồng, tăng khoảng 27%.

Năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 60 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3 tỷ đồng. Sau 6 tháng, ATS đã hoàn thành khoảng 54% mục tiêu doanh thu nhưng mới thực hiện gần 10% kế hoạch lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 28/8, cổ phiếu ATS đứng tại 28.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 91 tỷ đồng. Đáng chú ý, mã này thường xuyên rơi vào tình trạng không phát sinh giao dịch.

