Quốc Cường Gia Lai lãi tăng 18 lần: Kinh doanh chính vẫn lỗ, Cường Đô La và người thân tiếp sức hàng trăm tỷ, “đất vàng” Bắc Phước Kiển ra sao?

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi gần 39 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại đạt gần 182 tỷ đồng, gấp hơn 18 lần cùng kỳ.

Nguyên nhân chính đến từ khoản thu bất thường sau khi Quốc Cường Gia Lai hoàn tất chuyển nhượng 3 dự án thủy điện.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận hơn 243 tỷ đồng thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản liên quan đến các nhà máy thủy điện IaGrai 1, IaGrai 2 và Ayun Trung. Đến ngày 31/5/2026, việc bàn giao các dự án này đã hoàn tất.

Sau thương vụ, Quốc Cường Gia Lai không còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động thủy điện - mảng từng đóng góp khoảng 34% tổng doanh thu năm 2025. Giao dịch chuyển nhượng đem lại khoảng 243,45 tỷ đồng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quốc Cường và người thân cho công ty vay gần 470 tỷ đồng

Tại cuối tháng 6/2026, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận hơn 773 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính từ các bên liên quan, giảm so với mức hơn 880 tỷ đồng đầu năm.

Trong đó, riêng ông Nguyễn Quốc Cường, em gái Nguyễn Ngọc Huyền My và em rể Lầu Đức Duy đang cho doanh nghiệp vay tổng cộng khoảng 468 tỷ đồng. Cụ thể, bà Huyền My cho vay 197,8 tỷ đồng, ông Nguyễn Quốc Cường 30 tỷ đồng và ông Lầu Đức Duy hơn 240 tỷ đồng.

Ngoài gia đình ông Cường, bà Lại Thị Hoàng Yến – con gái Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà – đang cho Quốc Cường Gia Lai vay hơn 285 tỷ đồng. Bản thân ông Lại Thế Hà cũng cho công ty vay 20 tỷ đồng.

Tình hình dự án Bắc Phước Kiển

Một trong những vấn đề đáng chú ý trên báo cáo tài chính của Quốc Cường Gia Lai tiếp tục là dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Tại ngày 30/6/2026, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp đạt khoảng 2.127 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn hơn 3.011 tỷ đồng, tức nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn khoảng 884 tỷ đồng.

Trong đó, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Bắc Phước Kiển chiếm tỷ trọng lớn. Quốc Cường Gia Lai có nghĩa vụ hoàn trả tổng cộng khoảng 2.882,8 tỷ đồng. Đến thời điểm lập báo cáo tài chính bán niên, doanh nghiệp đã thanh toán lũy kế 1.411,4 tỷ đồng và còn khoảng 1.471,4 tỷ đồng phải thanh toán.

Ở chiều tài sản, Quốc Cường Gia Lai vẫn ghi nhận khoảng 5.404,8 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang liên quan đến Bắc Phước Kiển. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán và nhận lại đầy đủ hồ sơ pháp lý của dự án, công ty sẽ đánh giá lại việc phân loại khoản mục này trên cơ sở kế hoạch triển khai và thời gian dự kiến thu hồi.

Ban Tổng giám đốc cho biết đã xây dựng kế hoạch dòng tiền và dự kiến thanh toán toàn bộ số tiền còn lại trong năm 2026. Nguồn tiền dự kiến đến từ hoạt động kinh doanh, các nguồn tài chính hợp pháp khác và các cam kết hỗ trợ tài chính từ cá nhân.

Trên cơ sở kế hoạch dòng tiền, tiến độ pháp lý và kinh doanh của các dự án cùng khả năng huy động nguồn lực tài chính, ban lãnh đạo đánh giá công ty có khả năng thanh toán các nghĩa vụ đến hạn và tiếp tục hoạt động trong tương lai. Vì vậy, báo cáo tài chính bán niên 2026 vẫn được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.