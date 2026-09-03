VinFast dự định ra mắt mẫu xe dành riêng cho thị trường Ấn Độ sau khi bán được 9.600 xe điện lắp ráp tại đây

Theo The Times of India, nhà sản xuất xe điện VinFast của Việt Nam cho biết họ không thay đổi hay tạm ngừng kế hoạch sản xuất cho thị trường Ấn Độ và sẽ tiếp tục lắp ráp các mẫu xe hiện có tại nhà máy Thoothukudi ở Tamil Nadu.

“Ấn Độ là một thị trường quan trọng trong chiến lược kinh doanh và sản xuất dài hạn của VinFast,” đại diện của VinFast cho biết.

VinFast đã đầu tư khoảng 1.200 crore rupee (khoảng 3.300 tỷ đồng) vào giai đoạn đầu của nhà máy sản xuất rộng 408 mẫu Anh tại Thoothukudi, với công suất sản xuất hàng năm là 50.000 xe điện.



Tính đến thời điểm hiện tại của năm nay, công ty đã bán được khoảng 9.600 xe điện lắp ráp tại Ấn Độ, qua đó giữ vững vị trí trong top 5 thương hiệu xe điện bán chạy nhất tại nước này. Doanh số bán hàng vẫn tiếp tục tăng lên thông qua mạng lưới đại lý của công ty.



VinFast cho biết họ đã tiến hành nghiên cứu thị trường và các buổi tư vấn về xe hơi tại Ấn Độ để hiểu rõ sở thích của người tiêu dùng đối với các mẫu xe như VF 6 và VF 7, và đã sử dụng phản hồi này để điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với thị trường Ấn Độ. Công ty cũng cho biết họ đang tăng cường xây dựng chuỗi cung ứng địa phương và tăng cường tỷ lệ nội địa hóa.

Đối với các mẫu xe sắp ra mắt, công ty dự định thiết kế, phát triển và sản xuất xe dành riêng cho thị trường Ấn Độ thay vì chỉ đơn thuần nhập khẩu các mẫu xe từ danh mục sản phẩm toàn cầu của mình.



VinFast đã hợp tác với các nhà cung cấp Ấn Độ và tổ chức các hội nghị nhà cung cấp tại Việt Nam và Ấn Độ, với sự tham gia của hơn 300 nhà cung cấp Ấn Độ, để tìm kiếm các mối quan hệ đối tác và tăng cường nguồn cung ứng địa phương.



Công ty cũng đang hợp tác với các cơ quan chính phủ Ấn Độ về khung chính sách để hỗ trợ thêm hoạt động sản xuất và đầu tư xe điện tại Ấn Độ. VinFast gần đây đã nhận được sự chấp thuận cho khoản đầu tư giai đoạn II trị giá 7.000 crore Rupee (khoảng 19.400 tỷ đồng) để mở rộng khu phức hợp sản xuất Thoothukudi của mình.



Công ty cũng cho biết họ đang xây dựng nguồn nhân lực địa phương song song với việc mở rộng sản xuất tại Ấn Độ, với kế hoạch tạo ra 3.000-3.500 việc làm trực tiếp tại nhà máy ở Tamil Nadu. Đợt tuyển dụng đầu tiên của VinFast tại Tamil Nadu đã thu hút 344 sinh viên tốt nghiệp cao đẳng thông qua sáng kiến đào tạo kỹ năng Naan Mudhalvan của chính phủ bang, và sau đó đã tuyển dụng thêm 200 chuyên gia địa phương.

VinFast đã áp dụng mô hình phát triển nhân tài tương tự tại các thị trường khác. Tại Việt Nam, công ty đã hợp tác với 19 trường đại học và cơ sở giáo dục đại học để điều chỉnh các khóa học về kỹ thuật ô tô, cơ điện tử, kỹ thuật điện và điện tử, tự động hóa và CNTT phù hợp với yêu cầu của ngành.

