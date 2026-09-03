Công ty thép của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển 82 nhân sự cho dự án gần 80.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tuyển dụng nhân sự phục vụ nhà máy cán thép xây dựng, thuộc Khu tổ hợp luyện - cán thép VinMetal Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo Báo Hà Tĩnh, VinMetal có nhu cầu tuyển tổng cộng 82 nhân sự ở nhiều cấp bậc, gồm 2 trưởng phòng, 2 trưởng bộ phận, 20 tổ trưởng, 47 kỹ sư, 2 kỹ thuật viên và 9 nhân viên đảm bảo chất lượng ISO.

Chiếm số lượng lớn nhất là nhóm kỹ sư với 47 vị trí. Doanh nghiệp tìm nhân sự cho nhiều mảng như kiểm soát công nghệ, dữ liệu hệ thống, gia công cơ khí, dây chuyền cán, sản xuất, bảo trì điện - cơ khí - điện tử, phòng thí nghiệm, kiểm soát chất lượng, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, cơ sở vật chất - hạ tầng và lập kế hoạch sản xuất.

Đối với nhóm quản lý, tổ trưởng và kỹ sư, ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và kinh nghiệm tùy từng vị trí. Các ngành được ưu tiên gồm luyện kim, cán thép, cơ khí luyện kim, công nghệ vật liệu kim loại, cơ khí công nghiệp, điện, điện tử, tự động hóa, xây dựng công nghiệp và kỹ thuật hạ tầng.

Một số vị trí kỹ thuật viên có thể tiếp nhận sinh viên mới tốt nghiệp nếu có kiến thức chuyên ngành phù hợp.

VinMetal không đưa ra mức lương cố định trong thông báo tuyển dụng. Thu nhập và chế độ đãi ngộ được doanh nghiệp xác định dựa trên năng lực, kinh nghiệm và giá trị đóng góp của từng nhân sự. Người lao động được tham gia các chế độ bảo hiểm theo quy định cùng các chính sách chăm sóc sức khỏe và phúc lợi của doanh nghiệp.

Dự án thép gần 80.000 tỷ đồng tại Vũng Áng

VinMetal là doanh nghiệp thép được Vingroup thành lập vào tháng 10/2025. Theo công bố của tập đoàn, VinMetal có vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup góp 98% vốn.

Ngày 27/2/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh.

Dự án có tổng vốn đầu tư 79.986,5 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích khoảng 461,22 ha tại Khu kinh tế Vũng Áng, nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng. Trong tổng vốn đầu tư, nhà đầu tư dự kiến góp gần 12.000 tỷ đồng, tương đương 15%; gần 68.000 tỷ đồng còn lại là vốn huy động.

Theo giấy chứng nhận đầu tư, nhà máy có công suất thiết kế 5 triệu tấn thép mỗi năm.

Các sản phẩm dự kiến gồm thép tấm cán nóng HRC, thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng, hướng tới phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao cũng như nhu cầu thép dân dụng trong xây dựng.

VinMetal sau đó ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Primetals Technologies, doanh nghiệp công nghệ luyện kim có trụ sở tại Anh, để phát triển tổ hợp sản xuất thép tích hợp tại Hà Tĩnh. Theo Vingroup, tổ hợp sẽ bao gồm cả dây chuyền sản xuất thép dài và thép dẹt, hướng tới công nghệ sản xuất xanh và số hóa.

Theo tiến độ được ghi trong giấy chứng nhận đầu tư, giai đoạn từ quý IV/2026 đến hết quý IV/2030 sẽ tập trung đầu tư xây dựng và từng bước đưa các hạng mục vào vận hành; từ quý I/2031 dự kiến tiến hành sản xuất đại trà.