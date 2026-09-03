Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng 125,5%, hơn 40.000 doanh nghiệp giải thể trong 8 tháng nhưng cũng có hơn 138.000 công ty thành lập mới

| | Doanh nghiệp

Tăng 125,5%, hơn 40.000 doanh nghiệp giải thể trong 8 tháng nhưng cũng có hơn 138.000 công ty thành lập mới

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, 138.097 doanh nghiệp được thành lập mới trong 8 tháng đầu năm, tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Cùng với 68.282 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, cả nước có gần 206.400 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Bình quân mỗi tháng có khoảng 25.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tương đương khoảng 850 doanh nghiệp mỗi ngày.

Ở chiều ngược lại, 40.820 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 125,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài những doanh nghiệp chính thức đóng cửa, hơn 88.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và gần 28.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động để chờ làm thủ tục giải thể.

Như vậy, bức tranh doanh nghiệp 8 tháng đầu năm cho thấy hai xu hướng diễn ra song song: số doanh nghiệp mới tiếp tục tăng, nhưng quá trình sàng lọc trên thị trường cũng diễn ra mạnh.

Diễn biến này thể hiện rõ hơn trong riêng tháng 8. Cả nước có gần 12.200 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 40,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, 9.631 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới 151,2%.

Ngoài ra, trong tháng có gần 9.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 5.322 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 7.566 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Nguồn: Cục Thống kê

Các diễn biến của khu vực doanh nghiệp xuất hiện trong bối cảnh nhiều chỉ tiêu kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong 8 tháng tăng 11,9% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất của giai đoạn 8 tháng trong nhiều năm.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đến cuối tháng 8 đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12%

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
doanh nghiệp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
18 ngày sau khi mua một công ty nước ép, trà - cà phê Việt Nam, đại gia Thái Lan mua tiếp một công ty nước uống đóng chai

18 ngày sau khi mua một công ty nước ép, trà - cà phê Việt Nam, đại gia Thái Lan mua tiếp một công ty nước uống đóng chai Nổi bật

Kiểm toán nhấn mạnh vấn đề hoạt động liên tục, Novaland đã bán 4 tài sản gần 11.300 tỷ đồng

Kiểm toán nhấn mạnh vấn đề hoạt động liên tục, Novaland đã bán 4 tài sản gần 11.300 tỷ đồng Nổi bật

Công ty thép của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển 82 nhân sự cho dự án gần 80.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Công ty thép của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển 82 nhân sự cho dự án gần 80.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

09:51 , 03/09/2026
VinFast dự định ra mắt mẫu xe dành riêng cho thị trường Ấn Độ sau khi bán được 9.600 xe điện lắp ráp tại đây

VinFast dự định ra mắt mẫu xe dành riêng cho thị trường Ấn Độ sau khi bán được 9.600 xe điện lắp ráp tại đây

09:31 , 03/09/2026
Cả Chủ tịch và Kế toán trưởng TV2 bị khởi tố, kiểm toán đưa ra vấn đề nhấn mạnh

Cả Chủ tịch và Kế toán trưởng TV2 bị khởi tố, kiểm toán đưa ra vấn đề nhấn mạnh

08:26 , 03/09/2026
Liên danh CII - CII PPP - IMIC là nhà đầu tư dự án Quốc lộ 13 gần 6.300 tỷ đồng

Liên danh CII - CII PPP - IMIC là nhà đầu tư dự án Quốc lộ 13 gần 6.300 tỷ đồng

08:12 , 03/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên