Tăng 125,5%, hơn 40.000 doanh nghiệp giải thể trong 8 tháng nhưng cũng có hơn 138.000 công ty thành lập mới

Cùng với 68.282 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, cả nước có gần 206.400 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Bình quân mỗi tháng có khoảng 25.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tương đương khoảng 850 doanh nghiệp mỗi ngày.

Ở chiều ngược lại, 40.820 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 125,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài những doanh nghiệp chính thức đóng cửa, hơn 88.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và gần 28.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động để chờ làm thủ tục giải thể.

Như vậy, bức tranh doanh nghiệp 8 tháng đầu năm cho thấy hai xu hướng diễn ra song song: số doanh nghiệp mới tiếp tục tăng, nhưng quá trình sàng lọc trên thị trường cũng diễn ra mạnh.

Diễn biến này thể hiện rõ hơn trong riêng tháng 8. Cả nước có gần 12.200 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 40,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, 9.631 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới 151,2%.

Ngoài ra, trong tháng có gần 9.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 5.322 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 7.566 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Nguồn: Cục Thống kê

Các diễn biến của khu vực doanh nghiệp xuất hiện trong bối cảnh nhiều chỉ tiêu kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong 8 tháng tăng 11,9% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất của giai đoạn 8 tháng trong nhiều năm.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đến cuối tháng 8 đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12%