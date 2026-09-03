3 tháng sau khi trở thành công ty con sinh lời nhất Samsung toàn cầu, nhà máy Thái Nguyên bất ngờ giảm gần 50% lợi nhuận

Ba tháng sau khi lập mức lợi nhuận cao nhất trong nhóm các công ty con lớn của Samsung Electronics được công bố, kết quả kinh doanh của Samsung Electronics Vietnam Thái Nguyên (SEVT) đã giảm đáng kể.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 của Samsung Electronics, trong quý II, SEVT đạt doanh thu 11.070 tỷ won, lợi nhuận trong kỳ 534,989 tỷ won. So với quý I, doanh thu giảm khoảng 14,4%, trong khi lợi nhuận giảm tới 49,8%.

Điều đáng chú ý là nếu so với cùng kỳ năm ngoái, diễn biến của hai chỉ tiêu lại trái chiều. Quý II/2025, SEVT đạt doanh thu 8.924 tỷ won và lợi nhuận 814,902 tỷ won. Như vậy, doanh thu quý II năm nay vẫn tăng khoảng 24% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận lại giảm hơn 34%.

SEVT là pháp nhân do Samsung Electronics sở hữu 100%, hoạt động chính được tập đoàn mô tả là sản xuất thiết bị truyền thông.

Ba tháng trước từng vượt cả Samsung Display, Samsung Electronics America

Sự sụt giảm trong quý II càng đáng chú ý bởi chỉ ba tháng trước đó, Samsung Thái Nguyên vừa trải qua một quý có kết quả rất cao.

Trong quý I/2026, SEVT ghi nhận doanh thu 12.936 tỷ won và lợi nhuận 1.065,85 tỷ won. Với mức lợi nhuận này, nhà máy tại Thái Nguyên đứng đầu bảng số liệu các công ty con lớn mà Samsung công bố trong báo cáo quý I.

Cụ thể, cùng kỳ Samsung Semiconductor Inc. đạt lợi nhuận 787,082 tỷ won; Samsung Display Co., Ltd. đạt 674,305 tỷ won; Samsung Electronics America đạt 672,793 tỷ won; còn Samsung Electronics Vietnam tại Bắc Ninh đạt 609,626 tỷ won.

Theo tỷ giá quy đổi phục vụ việc trình bày báo cáo quý I của Samsung là 1 USD tương đương 1.462,2 won, khoản lợi nhuận 1.065,85 tỷ won của SEVT khi đó tương đương khoảng 729 triệu USD. Samsung lưu ý tỷ giá này chỉ được sử dụng để thuận tiện cho người đọc báo cáo.

Đến quý II, lợi nhuận SEVT chỉ còn 534,989 tỷ won, tức giảm hơn 530 tỷ won chỉ sau ba tháng.

Dù vậy, nhờ kết quả rất cao của quý I, tính chung nửa đầu năm 2026, SEVT vẫn đạt doanh thu 24.006,5 tỷ won và lợi nhuận 1.600,8 tỷ won.

Không chỉ Samsung Thái Nguyên, nhà máy Bắc Ninh cũng giảm lợi nhuận

Diễn biến tương tự xuất hiện tại Samsung Electronics Vietnam (SEV) ở Bắc Ninh.

Trong quý I, SEV đạt doanh thu 6.850 tỷ won và lợi nhuận 609,626 tỷ won. Sang quý II, doanh thu còn 6.710 tỷ won, giảm khoảng 2%, còn lợi nhuận giảm xuống 391,838 tỷ won, tương đương mức giảm 35,7% so với quý trước.

So với quý II/2025, doanh thu của SEV vẫn tăng gần 24%, từ 5.413 tỷ won lên 6.710 tỷ won. Tuy nhiên, lợi nhuận lại giảm gần 22%, từ 500,376 tỷ won xuống 391,838 tỷ won.

Bức tranh này diễn ra cùng thời điểm hoạt động kinh doanh điện thoại của Samsung có sự thay đổi mạnh giữa hai quý.

Trong quý I, bộ phận MX và Networks của Samsung đạt doanh thu 38,1 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động 2,8 nghìn tỷ won. Samsung khi đó cho biết hoạt động MX tăng trưởng cả doanh số và lợi nhuận nhờ danh mục sản phẩm cao cấp. Đồng thời, hãng đã dự báo doanh thu quý II sẽ giảm so với quý trước khi hiệu ứng từ các đợt ra mắt sản phẩm mới dần suy giảm.

Thực tế sang quý II, doanh thu MX và Networks giảm còn 33,2 nghìn tỷ won, thấp hơn khoảng 13% so với quý trước. Đáng chú ý, bộ phận này chuyển từ lãi hoạt động 2,8 nghìn tỷ won trong quý I sang lỗ 0,7 nghìn tỷ won trong quý II.

Samsung cho biết doanh thu vẫn tăng so với cùng kỳ nhờ Galaxy S26 series và Galaxy A series bán tốt, nhưng lợi nhuận suy giảm do áp lực chi phí linh kiện gia tăng trên toàn ngành.

Như vậy, các số liệu của Samsung cho thấy quý II chứng kiến đồng thời hai diễn biến: Lợi nhuận tại SEVT và SEV cùng giảm mạnh so với quý trước, trong khi bộ phận MX và Networks của tập đoàn cũng chuyển từ có lãi sang thua lỗ.

Trong khi đó, Samsung Display Vietnam tăng lợi nhuận hơn gấp đôi

Ở chiều ngược lại là Samsung Display Vietnam (SDV), pháp nhân chuyên sản xuất tấm nền màn hình tại Việt Nam.

Quý I/2026, SDV đạt doanh thu 4.929,5 tỷ won, lợi nhuận 179,927 tỷ won. Đến quý II, doanh thu tăng lên 5.589,5 tỷ won, còn lợi nhuận đạt 410,4 tỷ won.

Như vậy, chỉ trong ba tháng, doanh thu của SDV tăng khoảng 13,4%, còn lợi nhuận tăng tới 128%, tức hơn gấp đôi.

Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cũng khá rõ. Quý II/2025, SDV đạt doanh thu 4.238,5 tỷ won và lợi nhuận 281,709 tỷ won. Sang quý II năm nay, doanh thu tăng gần 32%, còn lợi nhuận tăng khoảng 45,7%.

Diễn biến tại Việt Nam cũng xuất hiện cùng thời điểm mảng màn hình của Samsung cải thiện kết quả trên phạm vi toàn tập đoàn.

Samsung Display Corporation ghi nhận doanh thu 6,7 nghìn tỷ won, lợi nhuận hoạt động 0,4 nghìn tỷ won trong quý I. Khi đó, Samsung cho biết lợi nhuận mảng màn hình vừa và nhỏ giảm do yếu tố mùa vụ và ảnh hưởng từ giá bộ nhớ tăng cao.

Đến quý II, doanh thu Samsung Display tăng lên 7,5 nghìn tỷ won, lợi nhuận hoạt động tăng lên 0,7 nghìn tỷ won. Samsung cho biết hoạt động kinh doanh màn hình vừa và nhỏ cải thiện nhờ nhu cầu ổn định đối với các tấm nền OLED cao cấp dành cho thiết bị di động, trong khi màn hình cỡ lớn tăng doanh số và doanh thu nhờ thị trường màn hình gaming mở rộng.