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VSIP báo lãi ròng bán niên 2026 giảm hơn 13%

| | Doanh nghiệp

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, VSIP báo lãi ròng hơn 976,6 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước; tổng nợ phải trả tăng 34,1%, lên mức hơn 23.459,2 tỷ đồng.

Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình tài chính gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Nhà đầu tư trái phiếu.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, VSIP báo lãi ròng hơn 976,6 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của VSIP ở mức gần 20.923,7 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ gần 2.678,3 tỷ đồng lên mức gần 4.178,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 10.455,2 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ; quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu giữ nguyên ở mức hơn 2.887,6 tỷ đồng; lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng 12,7%, lên mức hơn 3.402,4 tỷ đồng.

VSIP báo lãi ròng bán niên 2026 giảm hơn 13%- Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Tại cuối kỳ báo cáo, tổng nợ phải trả của VSIP ở mức hơn 23.459,2 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng 17,1%, lên mức hơn 15.874,6 tỷ đồng; nợ phải trả khác tăng mạnh từ 6.902,7 tỷ đồng lên 12.591,1 tỷ đồng; nợ vay từ phát hành trái phiếu vẫn giữ nguyên ở mức 3.000 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố trên HNX, VSIP đang lưu hành 3 lô trái phiếu mã VJVCH2128001, VJVCH2330001 và VJVCH2330002 có tổng giá trị phát hành là 3.000 tỷ đồng.

Trong đó, 2 lô trái phiếu mã VJVCH2330001 và VJVCH2330002 có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng mỗi lô, được phát hành từ tháng 9/2023, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 9/2030.

Còn lô trái phiếu mã VJVCH2128001 được phát hành từ ngày 20/7/2021, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 20/7/2028. Số tiền thu được từ việc phát hành lô trái phiếu này được VSIP sử dụng để đầu tư vào các dự án VSIP III – Bình Dương, VSIP Nghệ An và tăng quy mô vốn hoạt động doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu, Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) được thành lập từ năm 2008, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Doanh nghiệp này là liên doanh giữa hai "ông lớn" gồm Sembcorp Development (Singapore) và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE).

Đến nay, VSIP đã hình thành chuỗi hàng loạt khu công nghiệp hiện diện tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam như: Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An,...

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vsip

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