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Siêu đô thị lấn biển 18 tỷ USD rộng 6.200ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại thành phố trẻ nhất Việt Nam được mở bán thêm hơn 3.200 căn nhà thấp tầng

| | Bất động sản

Sở Xây dựng Quảng Ninh duyệt cho liên danh Vingroup được mở bán hơn 3.200 căn nhà thấp tầng tại dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Siêu đô thị lấn biển 18 tỷ USD rộng 6.200ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại thành phố trẻ nhất Việt Nam được mở bán thêm hơn 3.200 căn nhà thấp tầng- Ảnh 1.

Sở Xây dựng Quảng Ninh đồng ý cho liên danh Vingroup - Vinhomes được mở bán hơn 3.236 căn nhà hình thành trong tương lai tại Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn đã huy động từ khách mua vào đúng mục đích xây nhà ở và sớm triển khai các hạng mục còn lại của dự án.

Trước đó, Sở cũng duyệt cho Vingroup mở bán hơn 3.800 căn nhà thấp tầng tại Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh. Đến nay, quỹ căn đủ điều kiện kinh doanh tại dự án lên đến hơn 7.000 căn.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Vinhomes Global Gate Hạ Long) tại Quảng Ninh, với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD và quy mô khoảng 6.200 ha.

Bên trong đại đô thị, hàng loạt tổ hợp quy mô lớn được quy hoạch, trong đó nhiều hạng mục được giới thiệu với mục tiêu xác lập các kỷ lục tại Việt Nam, khu vực và thế giới.

Hiện công tác san lấp đang được triển khai trên diện rộng. Hệ thống đê bao, các trục giao thông khung cùng một số phân khu chức năng đang dần hình thành, bước đầu định hình cấu trúc một đô thị biển hiện đại với sự phân tách giữa khu ở, dịch vụ và các không gian sinh thái, mặt nước.

Theo quy hoạch, dự án được định vị là “Thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản quốc tế”, tích hợp các chức năng an cư, làm việc, nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí.

Đáng chú ý, dự án nằm tại điểm cuối tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đồng thời được quy hoạch ga depot ngay trong nội khu. Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 350 km/h, dự kiến đi vào vận hành từ năm 2028, được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến đây xuống còn khoảng 23 phút.

Theo quy hoạch, dự án sẽ cung ứng hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, đáp ứng quy mô dân số hơn 244.000 người. Tiến độ triển khai trong 15 năm từ 2021 đến 2036.

Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội.

Tâm Nguyên

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