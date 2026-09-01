Làm xuyên nghỉ lễ, đẩy nhanh GPMB Vành đai 1

Người dân chủ động bàn giao

Trong kỳ nghỉ lễ, bà Phạm Thị Ngà, số nhà 369 đường La Thành đã tự nguyện bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi GPMB cho phường Ô Chợ Dừa. Gia đình bà Ngà neo người, chồng đang điều trị tại bệnh viện, con đi công tác xa. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ bốc xếp, vận chuyển tài sản để gia đình bàn giao mặt bằng.

Bà Phạm Thị Ngà, số nhà 369 đường La Thành (đứng giữa) đã tự nguyện bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi GPMB cho phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Lại Tấn

Bà Phạm Thị Ngà cho biết: “Tôi nhận thấy dự án này tầm nhìn vĩ mô cho thành phố, đất nước nên tôi đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án triển khai. Các tổ tuyên truyền của chính quyền có đi đến tuyên truyền từng gia đình, có trường hợp nào vướng mắc, cần giải đáp đều hướng dẫn bà con làm đơn trình bày để phường có cơ sở giải quyết. Tôi nghĩ, trong từng nhà dân, mỗi phương án đền bù có những nguyện vọng, tâm tư của nhà dân khác nhau. Tôi hy vọng dự án sớm hoàn thành, tạo bộ mặt khang trang cho thành phố...”.

Phường Ô Chợ Dừa hỗ trợ gia đình bà Phạm Thị Ngà trong việc thu dọn, vận chuyển đồ đạc. Ảnh: Lại Tấn

Trường hợp bà Ngà tự nguyện bàn giao trước khi có quyết định thu hồi đất được phường Ô Chợ Dừa đánh giá là tín hiệu tích cực trong quá trình thực hiện dự án. Không riêng gia đình bà Ngà, nhiều hộ dân trên đường La Thành cũng đã làm đơn xin bàn giao mặt bằng. Theo thống kê của phường, dự án có 164 hộ dân bị ảnh hưởng bởi GPMB; đến nay, 37 hộ đã tự nguyện bàn giao và được hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển tài sản theo quy định.

Tại gia đình ông Bạch Đăng Hà, số nhà 319 đường La Thành, gia đình chủ động mở cửa để lực lượng hỗ trợ vào tháo dỡ. Một số tài sản gắn với công trình không thể tự tháo dỡ do gia đình không có thiết bị, ông Hà đề nghị phường hỗ trợ. Ông Hà cho biết gia đình ủng hộ dự án và muốn bàn giao sớm để thực hiện các thủ tục liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phường Ô Chợ Dừa sắp xếp lực lượng hỗ trợ tháo dỡ tài sản gắn với công trình của gia đình ông Bạch Đăng Hà. Ảnh: Lại Tấn

Tại số nhà 225 đường La Thành, bà Đỗ Thị Minh Cúc cũng cho biết gia đình đồng tình với chủ trương nâng cấp hạ tầng của thành phố. Sau khi nhận được thông báo về dự án và phương án bồi thường, gia đình bà thấy phương án được đưa ra phù hợp và đồng ý.

“Gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ về sự nâng cấp hạ tầng cơ sở của thành phố đã đề ra. Khi chúng tôi nhận được các thông báo về dự án, phương án bồi thường, gia đình chúng tôi cảm thấy bằng lòng”, bà Cúc nói.

Tập trung giải đáp những vấn đề người dân quan tâm

Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, nhà để xe, cây xanh, vườn hoa khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ có diện tích 6.803m², tổng mức đầu tư hơn 2.921 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. Có 164 hộ dân bị ảnh hưởng bởi GPMB.

Phường Ô Chợ Dừa tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân trong khu vực GPMB. Ảnh: Lại Tấn

Trước kỳ nghỉ lễ, phường Ô Chợ Dừa đã tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân trong khu vực GPMB. Tại hội nghị, người dân đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý, quy hoạch, phạm vi thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và những vấn đề liên quan đến đời sống.

Sau cuộc đối thoại, các tổ công tác tiếp tục xuống từng khu vực để tuyên truyền, vận động người dân. Nội dung được phường tập trung giải thích là cơ chế, chính sách pháp luật và những quyền lợi người dân được hưởng khi thực hiện GPMB.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, phường Ô Chợ Dừa vẫn làm việc để vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng theo tiến độ. Ảnh: Lại Tấn

Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Đình Phương cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ, phường vẫn làm việc để vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng theo tiến độ. “Trong công tác tuyên truyền, chúng tôi thường xuyên đặt những vấn đề là trọng tâm cao nhất làm sao để giải thích, vận động nhân dân hiểu rõ về cơ chế, chính sách pháp luật cho người dân, những gì người dân được hưởng”, ông Nguyễn Đình Phương chia sẻ.

Cùng với tuyên truyền, phường hỗ trợ các hộ đã đồng thuận trong việc thu dọn tài sản, tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng. Với những trường hợp còn vướng mắc, các tổ công tác tiếp tục gặp gỡ, giải thích và ghi nhận ý kiến.

Các phương tiện thực hiện việc phá dỡ nhà 369 đường La Thành sau khi người dân đồng thuận bàn giao. Ảnh: Lại Tấn

Với 37 hộ đã tự nguyện làm đơn bàn giao, dự án đang có thêm mặt bằng để triển khai các bước tiếp theo. Phường tiếp tục làm việc với từng hộ dân, giải thích chính sách và tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, hướng tới hoàn thành GPMB theo tiến độ.