Thường Tín đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án trục không gian QL1A

Hoàn thiện phương án bồi thường trong kỳ nghỉ lễ

Những ngày nghỉ lễ 2-9, các tổ công tác GPMB dự án trục không gian QL1A của xã Thường Tín vẫn duy trì nhịp làm việc khẩn trương nhằm bảo đảm tiến độ triển khai xây dựng trục không gian QL1A đoạn qua Thường Tín kéo dài 3,6km với tổng 259.752m2 (đất phi nông nghiệp 226.702m2 gồm của 800 gia đình, đất giao thông, đất thủy lợi…; đất nông nghiệp 33.049,3m2 và khoảng 50 ngôi mộ).

Lãnh đạo Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã chỉ đạo tổ công tác GPMB lập hồ sơ kiểm đếm đất đai, tài sản của các hộ dân phố Ga, thôn Nguyễn Du ngày 31-8. Ảnh: PV

Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, giảm áp lực ùn tắc và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam Hà Nội. Nhận thức rõ ý nghĩa đó, Thường Tín xác định công tác GPMB phải được triển khai với trách nhiệm cao, không để gián đoạn tiến độ dù trong thời điểm nghỉ lễ.

Các thành viên Hội đồng tập trung rà soát hồ sơ pháp lý, đối chiếu hiện trạng, kiểm đếm tài sản và tiếp tục hoàn thiện để điều chỉnh dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm theo quy định. Từng nội dung được xem xét kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật.

Với nỗ lực làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ của hơn 50 cán bộ Ban quản lý dự án và phòng Kinh tế xã, từ ngày 29-8 đến hết ngày 1-9 không chỉ thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ GPMB mà còn hạn chế tối đa vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình triển khai, tránh kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân đối với dự án trục không gian QL1A.

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã trực tiếp chỉ đạo công tác GPMB và duy trì chế độ trực, tiếp công dân trong suốt thời gian này. Tại các buổi họp dân và làm việc với các công dân, lãnh đạo xã lắng nghe đầy đủ ý kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến dự thảo phương án bồi thường.

Nhiều nội dung người dân quan tâm được trao đổi cụ thể như xác định nguồn gốc đất, diện tích thu hồi, chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ thuê nhà tạm cư, điều kiện bố trí tái định cư và các khoản hỗ trợ khác… Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, từng trường hợp đã, đang được xem xét trên cơ sở hồ sơ thực tế và quy định hiện hành.

Nhiều kiến nghị được giải đáp kịp thời. Đối với các trường hợp cần xác minh thêm, Hội đồng phân công cán bộ chuyên môn rà soát lại hồ sơ bảo đảm không xảy ra sai sót, không để người dân bị thiệt thòi và vẫn giữ vững kỷ cương pháp luật. Từ việc làm liên tục trong những ngày qua và cả dịp nghỉ lễ đã góp phần tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân.

Cán bộ chuyên môn xã Thường Tín và thôn Nguyễn Du cùng đại diện các hộ gia đình ở phố Ga thống nhất các hạng mục trên đất để hoàn thiện hồ sơ GPMB ngày 31-8. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, thời gian tới, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã Thường Tín tiếp tục cập nhật, hoàn thiện phương án trên cơ sở ý kiến đóng góp của người dân và kết quả rà soát thực tế. Đồng thời, tăng cường công khai thông tin để người dân nắm rõ chủ trương, chính sách và cùng đồng hành với địa phương trong quá trình triển khai dự án.

Công khai, đối thoại tạo đồng thuận trong nhân dân

Song song với việc hoàn thiện phương án bồi thường, UBND xã đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến các gia đình, cá nhân đối với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi một phần diện tích đất thực hiện dự án. Hội nghị được tổ chức theo hướng công khai, dân chủ, tạo diễn đàn để người dân trực tiếp nêu ý kiến và được giải đáp kịp thời.

Ông Nguyễn Quốc Lực, thôn Nguyễn Du bộc bạch, việc lấy ý kiến nhân dân là bước quan trọng bảo đảm tính minh bạch, thể hiện tinh thần cầu thị của chính quyền cơ sở. Tất cả các ý kiến đều được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét để điều chỉnh phương án phù hợp với thực tiễn. Không khí trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm tại các hội nghị lấy ý kiến góp phần củng cố sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân.

Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thường Tín Đặng Văn Thành cho biết, đến ngày 31-8, UBND xã đã ban hành thông báo thu hồi đất với tổng diện tích 21,45ha liên quan đến 401 hộ (đạt 60%), trong đó 18,27ha đất do UBND xã quản lý, hơn 3,18ha đất ở, nhà ở của gia đình. Đồng thời, các tổ công tác đã kiểm đếm được khoảng 200/800 gia đình, cá nhân có đất ở và tài sản trên đất.

Chia sẻ với những khó khăn, lo lắng của các gia đình phải di dời hoặc thay đổi nơi ở, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định, xã cam kết thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, UBND xã sẽ hướng dẫn, giải quyết nhanh các thủ tục cấp phép xây dựng, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ cấp mới hoặc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử sụng đất sau GPMB dự án trục không gian QL1A; đồng thời tổng hợp kiến nghị để đề xuất thành phố xem xét các cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Việc kiểm kê, đo đạc xác định diện tích đất và tài sản trên đất thuộc dự án trục không gian QL1A được cán bộ xã Thường Tín thực hiện công khai, minh bạch trong những ngày nghỉ lễ 2-9. Ảnh: PV

“Lãnh đạo xã cũng mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện dự án vì lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển lâu dài của địa phương”, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng nhấn mạnh.

Với tinh thần làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ và đặt người dân ở vị trí trung tâm, xã Thường Tín đang từng bước tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB dự án trục không gian QL1A. Những nỗ lực này không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ dự án giao thông trọng điểm mà còn tạo nền tảng đồng thuận xã hội - yếu tố quyết định để các công trình hạ tầng lớn của Thủ đô được triển khai hiệu quả.