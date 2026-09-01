Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê
Căn nhà mới khang trang mà Đình Bắc dành nhiều tâm huyết xây dựng cho bố mẹ đã hoàn thiện. Đây không chỉ là nơi gia đình sum vầy, ngôi nhà còn lưu giữ những dấu ấn trong hành trình theo đuổi bóng đá của chàng tuyển thủ trẻ.
Video toàn cảnh căn nhà 2 tầng của cầu thủ Đình Bắc xây dựng báo hiếu bố mẹ ở quê xã Yên Trung (tỉnh Nghệ An).
Căn nhà nằm sát ngôi nhà cũ tại xã Yên Trung (tỉnh Nghệ An).
Công trình có diện tích khoảng 160m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại, với không gian rộng rãi, sáng thoáng và đầy đủ tiện nghi. Căn nhà được khởi công từ tháng 10/2025, đến tháng 2/2026 thì hoàn thành phần thô. Sau đó, gia đình tiếp tục hoàn thiện nội thất và chuyển vào sinh sống khi mọi hạng mục cơ bản hoàn tất.
Ông Nguyễn Đình Ấp (49 tuổi) - bố Đình Bắc cho biết, toàn bộ chi phí xây dựng căn nhà do Đình Bắc lo liệu. Ngoài ra, từ ý tưởng thiết kế, nội thất, gạch lát đến màu sắc chủ đạo, Đình Bắc cũng đều trực tiếp lựa chọn. Với tiền đạo quê Nghệ An, căn nhà không chỉ là một công trình mới mà còn là món quà anh dành tặng bố mẹ sau những năm tháng nỗ lực theo đuổi sự nghiệp sân cỏ.
Ông Ấp cho biết thêm, ý tưởng Đình Bắc xây nhà cho bố mẹ đã được ấp ủ từ lâu, nhưng đến tháng 10/2025 mới chính thức khởi công. “Ý tưởng xây cho bố mẹ căn nhà mới từ lâu rồi. Năm kia định hướng làm nhà nhưng đến tháng 10 năm ngoái mới làm. Ước nguyện lo cho bố mẹ có nơi ăn, chốn về khang trang để bố mẹ hưởng thụ nay đã hoàn thành”, ông Ấp cười nói trong hạnh phúc.
Không gian phòng khách được bố trí nhiều kệ, tủ để trưng bày cúp, huy chương và những kỷ vật gắn với hành trình thi đấu của Đình Bắc. Những thành tích trên sân cỏ vì thế được đưa về gần hơn với cuộc sống gia đình, trở thành niềm vui và niềm tự hào của bố mẹ anh.
Các danh hiệu mà Đình Bắc đạt được trong thời gian qua được đặt ở vị trí trang trọng.
Mỗi chiếc cúp, tấm huy chương không chỉ ghi dấu một chặng đường thi đấu mà còn nhắc nhớ những nỗ lực của chàng trai trẻ trên hành trình khẳng định mình trong màu áo đội tuyển và câu lạc bộ.
Ngày 31/8, gia đình Đình Bắc tổ chức tân gia, chuẩn bị gần 70 mâm cơm mời người thân, họ hàng và bạn bè. Buổi gặp mặt vừa là dịp mừng căn nhà mới hoàn thành, vừa chung vui với những thành tích mà Đình Bắc cùng đội tuyển và câu lạc bộ đạt được trong thời gian qua.
Chiều 31/8, Đình Bắc có mặt tại quê nhà cùng bố mẹ và người thân trong ngày tân gia. Sau những chuyến thi đấu xa nhà, sự trở về của chàng tuyển thủ trẻ khiến ngày vui của gia đình thêm trọn vẹn. Với bố mẹ Đình Bắc, niềm vui có lẽ không chỉ nằm ở căn nhà mới, mà còn ở việc chứng kiến con trai trưởng thành và từng bước gặt hái thành công.
"Con chỉ về được một buổi. Đến sáng nay (1/9), Bắc đã trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho mùa giải mới cùng câu lạc bộ", ông Nguyễn Đình Ấp nói.
Theo
Tiền phong
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