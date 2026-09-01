Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê

| | Bất động sản

Căn nhà mới khang trang mà Đình Bắc dành nhiều tâm huyết xây dựng cho bố mẹ đã hoàn thiện. Đây không chỉ là nơi gia đình sum vầy, ngôi nhà còn lưu giữ những dấu ấn trong hành trình theo đuổi bóng đá của chàng tuyển thủ trẻ.

Video toàn cảnh căn nhà 2 tầng của cầu thủ Đình Bắc xây dựng báo hiếu bố mẹ ở quê xã Yên Trung (tỉnh Nghệ An).
Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê- Ảnh 1.

Căn nhà nằm sát ngôi nhà cũ tại xã Yên Trung (tỉnh Nghệ An﻿).

Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê- Ảnh 2.

Công trình có diện tích khoảng 160m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại, với không gian rộng rãi, sáng thoáng và đầy đủ tiện nghi. Căn nhà được khởi công từ tháng 10/2025, đến tháng 2/2026 thì hoàn thành phần thô. Sau đó, gia đình tiếp tục hoàn thiện nội thất và chuyển vào sinh sống khi mọi hạng mục cơ bản hoàn tất.

Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đình Ấp (49 tuổi) - bố Đình Bắc cho biết, toàn bộ chi phí xây dựng căn nhà do Đình Bắc﻿ lo liệu. Ngoài ra, từ ý tưởng thiết kế, nội thất, gạch lát đến màu sắc chủ đạo, Đình Bắc cũng đều trực tiếp lựa chọn. Với tiền đạo quê Nghệ An, căn nhà không chỉ là một công trình mới mà còn là món quà anh dành tặng bố mẹ sau những năm tháng nỗ lực theo đuổi sự nghiệp sân cỏ.

Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê- Ảnh 4.

Ông Ấp cho biết thêm, ý tưởng Đình Bắc xây nhà cho bố mẹ đã được ấp ủ từ lâu, nhưng đến tháng 10/2025 mới chính thức khởi công. “Ý tưởng xây cho bố mẹ căn nhà mới từ lâu rồi. Năm kia định hướng làm nhà nhưng đến tháng 10 năm ngoái mới làm. Ước nguyện lo cho bố mẹ có nơi ăn, chốn về khang trang để bố mẹ hưởng thụ nay đã hoàn thành”, ông Ấp cười nói trong hạnh phúc.

Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê- Ảnh 5.

Không gian phòng khách được bố trí nhiều kệ, tủ để trưng bày cúp, huy chương và những kỷ vật gắn với hành trình thi đấu của Đình Bắc. Những thành tích trên sân cỏ﻿ vì thế được đưa về gần hơn với cuộc sống gia đình, trở thành niềm vui và niềm tự hào của bố mẹ anh.

Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê- Ảnh 6.

Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê- Ảnh 7.

Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê- Ảnh 8.

Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê- Ảnh 9.

Các danh hiệu mà Đình Bắc đạt được trong thời gian qua được đặt ở vị trí trang trọng.

Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê- Ảnh 10.

Mỗi chiếc cúp, tấm huy chương không chỉ ghi dấu một chặng đường thi đấu mà còn nhắc nhớ những nỗ lực của chàng trai trẻ trên hành trình khẳng định mình trong màu áo đội tuyển và câu lạc bộ.

Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê- Ảnh 11.

Ngày 31/8, gia đình Đình Bắc tổ chức tân gia, chuẩn bị gần 70 mâm cơm mời người thân, họ hàng và bạn bè. Buổi gặp mặt vừa là dịp mừng căn nhà mới hoàn thành, vừa chung vui với những thành tích mà Đình Bắc cùng đội tuyển và câu lạc bộ đạt được trong thời gian qua.

Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê- Ảnh 12.

Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê- Ảnh 13.

Chiều 31/8, Đình Bắc có mặt tại quê nhà cùng bố mẹ và người thân trong ngày tân gia. Sau những chuyến thi đấu xa nhà, sự trở về của chàng tuyển thủ trẻ khiến ngày vui của gia đình thêm trọn vẹn. Với bố mẹ Đình Bắc, niềm vui có lẽ không chỉ nằm ở căn nhà mới, mà còn ở việc chứng kiến con trai trưởng thành và từng bước gặt hái thành công.

Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê- Ảnh 14.

"Con chỉ về được một buổi. Đến sáng nay (1/9), Bắc đã trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho mùa giải mới cùng câu lạc bộ", ông Nguyễn Đình Ấp nói.

Theo Ngọc Tú

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức từ hôm nay (1/9), loạt quy định mới quan trọng về đất đai, nhà ở chính thức có hiệu lực, người dân cần biết

Chính thức từ hôm nay (1/9), loạt quy định mới quan trọng về đất đai, nhà ở chính thức có hiệu lực, người dân cần biết Nổi bật

Việt Nam sở hữu ngôi làng chài 400 năm tuổi ví như “viên ngọc thô” của xứ Nẫu, được đề cử “Làng du lịch tốt nhất thế giới”

Việt Nam sở hữu ngôi làng chài 400 năm tuổi ví như “viên ngọc thô” của xứ Nẫu, được đề cử “Làng du lịch tốt nhất thế giới” Nổi bật

Làm xuyên nghỉ lễ, đẩy nhanh GPMB Vành đai 1

Làm xuyên nghỉ lễ, đẩy nhanh GPMB Vành đai 1

15:47 , 01/09/2026
Thường Tín đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án trục không gian QL1A

Thường Tín đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án trục không gian QL1A

15:44 , 01/09/2026
Cách nào chặn găm đất chờ tăng giá, đầu cơ?

Cách nào chặn găm đất chờ tăng giá, đầu cơ?

15:04 , 01/09/2026
Người dân chuộng mua, nhiều doanh nghiệp quay lại phân khúc căn hộ vừa túi tiền

Người dân chuộng mua, nhiều doanh nghiệp quay lại phân khúc căn hộ vừa túi tiền

14:52 , 01/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên