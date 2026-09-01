Cận cảnh căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ ở quê

Ông Ấp cho biết thêm, ý tưởng Đình Bắc xây nhà cho bố mẹ đã được ấp ủ từ lâu, nhưng đến tháng 10/2025 mới chính thức khởi công. “Ý tưởng xây cho bố mẹ căn nhà mới từ lâu rồi. Năm kia định hướng làm nhà nhưng đến tháng 10 năm ngoái mới làm. Ước nguyện lo cho bố mẹ có nơi ăn, chốn về khang trang để bố mẹ hưởng thụ nay đã hoàn thành”, ông Ấp cười nói trong hạnh phúc.