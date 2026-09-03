Biến động thượng tầng tại AgriS: Trong 3 tháng miễn nhiệm loạt lãnh đạo cấp cao, ông Nguyễn Đức Hùng Linh là người tiếp theo rời vị trí

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh. Ảnh: AgriS

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, MCK: SBT) vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng Linh khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) công ty. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Như vậy chỉ sau hơn 1 năm được bổ nhiệm làm Phó TGĐ AgriS (tháng 7/2025), ông Nguyễn Đức Hùng Linh rời vị trí này.

Theo giới thiệu, ông Nguyễn Đức Hùng Linh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính. Ông Linh gia nhập SSI từ 2008 và có 12 năm công tác tại đây, lần lượt giữ các vị trí Phó Giám đốc Nghiên cứu, Giám đốc Nghiên cứu & Tư vấn Đầu tư và Giám đốc Kinh tế trưởng kiêm Trưởng bộ phận Nghiên cứu & Phát triển Chiến lược.

Trong giai đoạn 1/2019 - 12/2020, ông đồng thời là Cố vấn Kinh tế tại Ban Kinh tế Trung ương.

Từ giữa năm 2020 đến đầu 2023, ông giữ chức Phó TGĐ kiêm Giám đốc Đầu tư tại PVI Asset Management và sau đó là Giám đốc Cao cấp Đầu tư & Phát triển Kinh doanh tại SK Group.

Giai đoạn 1/2023 - 12/2024, ông đồng sáng lập và giữ vị trí Cố vấn Trưởng tại THINK FUTURE Consultancy & Investment.

Sau đó ông đảm nhận chức Phó TGĐ JB Securities Vietnam, trước khi gia nhập AgriS.

Ông Linh gia nhập AgriS với công việc phụ trách dẫn dắt chiến lược đầu tư toàn diện, mở rộng hợp tác quốc tế, tối ưu hóa hiệu quả tài chính - đồng hành cùng Tập đoàn trên hành trình trở thành hệ sinh thái nông nghiệp - tài chính số quy mô khu vực, theo giới thiệu chính thức từ công ty.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Hùng Linh là Phó TGĐ thứ 3 của AgriS rời vị trí trong khoảng 3 tháng qua.

Trước đó, công ty đã thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Bạch Kim Vy khỏi vị trí Phó TGĐ, quyết định có hiệu lực từ 21/8/2026. Hồi đầu tháng 6/2026, AgriS cũng miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Phương khỏi vị trí Phó TGĐ Khối Cung ứng.