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Chủ tịch Nhiệt điện Hải Phòng Tạ Công Hoan từ trần

| | Doanh nghiệp

Chủ tịch Nhiệt điện Hải Phòng Tạ Công Hoan từ trần

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) vừa công bố thông tin bất thường về việc ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty, đã từ trần.

Theo thông tin doanh nghiệp nhận được từ gia đình, ông Tạ Công Hoan qua đời lúc 18h49 ngày 27/8/2026 tại gia đình.

Nhiệt điện Hải Phòng cho biết đang thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế quản trị nội bộ để kiện toàn chức danh Người đại diện theo pháp luật, đồng thời bảo đảm hoạt động của Công ty được duy trì liên tục, ổn định.

Trong thời gian chưa hoàn tất việc kiện toàn, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định nội bộ.

Ông Tạ Công Hoan sinh ngày 3/11/1969, quê tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông bắt đầu sự nghiệp trong ngành điện từ năm 1993 với vị trí kỹ thuật viên sửa chữa điện tại Xí nghiệp Thi công cơ giới số 17. Đầu năm 1996, ông chuyển sang Ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2, phụ trách công tác kinh tế và kế hoạch dự án, sau đó tiếp tục công tác tại Nhà máy Điện Phả Lại.

Năm 2002, ông gia nhập Nhiệt điện Hải Phòng. Trong hơn hai thập kỷ gắn bó với doanh nghiệp, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí như cán bộ Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch, Vật tư; Thư ký HĐQT; Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư; Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu; Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2.

Ngày 28/12/2018, ông Tạ Công Hoan được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Nhiệt điện Hải Phòng và đảm nhiệm vị trí này trong hơn 7 năm.

Trước đó, từ tháng 6/2026, ông Hoan đã ký giấy ủy quyền cho ông Đoàn Đức Toàn, Thành viên HĐQT, tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng là doanh nghiệp đầu tư, quản lý và vận hành các nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và Hải Phòng 2. Hai nhà máy có tổng công suất khoảng 1.200 MW, đóng vai trò cung cấp điện cho hệ thống điện khu vực phía Bắc.

Anh Khôi

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