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Chủ đầu tư Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng của ông Vũ Văn Tiền lỗ 96 tỷ, nợ phải trả 1 tỷ USD

| | Doanh nghiệp

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và có trụ sở tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng), báo lỗ hơn 96 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026 trong khi cùng kỳ lãi 226 tỷ.

Theo báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026, CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương ghi nhận vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2026 ở mức hơn 3.026 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức 3.027 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư của chủ sở hữu 3.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 23,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 âm khoảng 22,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả gần gấp 9 lần vốn chủ sở hữu

Tổng nợ phải trả của Vạn Hương tại cuối tháng 6/2026 tăng lên hơn 26.579 tỷ đồng, cao hơn gần 549 tỷ đồng so với mức 26.031 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 8,6 lần lên 8,78 lần. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản duy trì ở mức 0,9 lần.

Đáng chú ý, dư nợ trái phiếu tiếp tục tăng mạnh. Tại cuối tháng 6/2026, Vạn Hương có hơn 10.840 tỷ đồng nợ vay từ phát hành trái phiếu, tăng khoảng 1.287 tỷ đồng, tương đương 13,5% so với mức 9.553 tỷ đồng cùng kỳ.

Toàn bộ dư nợ trên là trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước. Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu vì vậy tăng từ 3,16 lần lên 3,58 lần.

Ở chiều ngược lại, nợ vay ngân hàng giảm từ gần 1.788 tỷ đồng xuống khoảng 1.484 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 300 tỷ đồng sau một năm.

Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,66 lần xuống 1,14 lần, trong khi hệ số thanh toán nhanh giảm từ 0,59 lần còn 0,34 lần.

Đáng chú ý hơn, hệ số khả năng thanh toán lãi vay giảm mạnh từ 2,66 lần xuống chỉ 0,42 lần trong nửa đầu năm 2026.

Từ lãi hơn 226 tỷ sang lỗ 96 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh cũng đảo chiều so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vạn Hương ghi nhận lỗ trước thuế và sau thuế hơn 96,3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2025, doanh nghiệp báo lãi trước thuế gần 244 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 226,4 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đã giảm hơn 322 tỷ đồng chỉ sau một năm, chuyển từ trạng thái có lãi sang thua lỗ.

Sự đảo chiều lợi nhuận khiến các chỉ tiêu sinh lời cùng giảm xuống vùng âm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) từ 0,78% xuống -0,33%, còn tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) từ 7,48% xuống -3,18%.

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được thành lập từ tháng 1/2010, là doanh nghiệp bất động sản thuộc hệ sinh thái Geleximco, đồng thời là chủ đầu tư Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại phường Vạn Hương, TP Hải Phòng. Dự án có quy mô khoảng 480 ha, với tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng.

Theo giới thiệu, Đồi Rồng được định hướng trở thành tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe quy mô lớn tại miền Bắc, với đặc thù được đầu tư xây dựng hoàn toàn trên biển. Dự án được khởi công từ tháng 12/2019 và chính thức ra mắt thị trường vào tháng 1/2022.

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

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