Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng báo lãi 1 tỷ đồng sau 6T2026, còn gần 169 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu chưa trả

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, CTCP Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) đạt hơn 1,32 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm gần 57% so với mức 3,05 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế còn khoảng 1,18 tỷ đồng, giảm 54% so với 2,58 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2026 đạt hơn 267 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 1% xuống chỉ còn 0,4%. ROA cũng thu hẹp một nửa, từ 0,4% xuống 0,2%.

Hệ số thanh toán lãi vay giảm từ 1,3 lần xuống 1,1 lần. Trong khi đó, hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh cùng duy trì ở mức 0,4 lần.

Tại cuối tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của Bkav Pro ở mức hơn 353 tỷ đồng, nhích lên so với gần 350 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Biến động chủ yếu đến từ khoản nợ phải trả khác, tăng từ khoảng 164 tỷ đồng lên gần 181 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dư nợ vay ngân hàng giảm mạnh từ hơn 23 tỷ đồng xuống còn khoảng 10,6 tỷ đồng.

Hơn 168 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu vẫn chưa được thanh toán

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo lần này là việc Bkav Pro tiếp tục chưa hoàn thành nghĩa vụ đối với lô trái phiếu BKPCB2124001.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 26/5/2021, với mục đích bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của công ty.

Tài sản bảo đảm gồm hơn 6,1 triệu cổ phần tại CTCP BKAV thuộc sở hữu của Bkav Pro; gần 4,9 triệu cổ phần CTCP BKAV thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng; cùng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam.

Theo báo cáo, tình hình thực hiện nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong kỳ được doanh nghiệp ghi nhận ở trạng thái “chưa tuân thủ”.

Đầu kỳ, dư nợ gốc trái phiếu ở mức hơn 162 tỷ đồng. Trong 6 tháng, Bkav Pro mới thanh toán được 210 triệu đồng, qua đó đưa dư nợ gốc cuối kỳ xuống còn gần 161,8 tỷ đồng.

Đối với tiền lãi, doanh nghiệp còn phải trả hơn 7,6 tỷ đồng vào đầu kỳ. Trong kỳ, Bkav Pro thanh toán hơn 639 triệu đồng, khiến khoản lãi còn tồn đọng đến cuối tháng 6 vẫn ở mức gần 7 tỷ đồng.

Như vậy, tổng nghĩa vụ gốc và lãi trái phiếu chưa thanh toán của Bkav Pro vẫn vào khoảng 168,8 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thống nhất thời gian thanh toán phần nghĩa vụ còn lại.

Từng huy động 170 tỷ đồng để phát triển Bphone, camera AI và chuyển đổi số

CTCP Phần mềm diệt virus Bkav được thành lập ngày 12/3/2018, trụ sở tại Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực xuất bản phần mềm. Ông Nguyễn Tử Quảng hiện giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Khi thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. CTCP BKAV nắm 96% vốn, trong khi ông Vũ Ngọc Sơn và bà Lại Thu Hằng mỗi người sở hữu 2%.

Đến tháng 8/2018, vốn điều lệ được nâng lên 100 tỷ đồng. Hai tháng sau, tỷ lệ sở hữu của CTCP BKAV giảm xuống 83,96%, trong khi phần vốn của ông Vũ Ngọc Sơn và bà Lại Thu Hằng vẫn giữ nguyên.

Tháng 5/2021, Bkav Pro phát hành lô trái phiếu BKPCB2124001 trị giá 170 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất ban đầu 10,5%/năm.

Nguồn vốn huy động khi đó được doanh nghiệp cho biết sẽ sử dụng để mở rộng hoạt động sản xuất camera AI View, đầu tư vào lĩnh vực chuyển đổi số và phát triển các dòng điện thoại Bphone.

Bphone từng là một trong những sản phẩm được ông Nguyễn Tử Quảng đặt nhiều kỳ vọng. Trong các lần ra mắt trước đây, lãnh đạo Bkav từng đưa ra nhiều tuyên bố mạnh về thiết kế, độ an toàn và khả năng cạnh tranh của dòng smartphone này.

Tuy nhiên, sau nhiều thế hệ sản phẩm, Bphone chưa tạo được vị thế đáng kể trên thị trường smartphone và hiện xuất hiện khá hạn chế trên các kênh bán lẻ phổ biến. Trong bối cảnh đó, khoản trái phiếu từng huy động một phần để phát triển Bphone đến nay vẫn còn phần lớn dư nợ chưa được tất toán.