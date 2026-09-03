VETC sau 11 năm: Từ hạ tầng thu phí không dừng đến nền tảng giao thông số

‏Kết quả này cho thấy hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng trưởng và VETC đang từng bước thu hẹp khoản lỗ lũy kế hình thành trong giai đoạn đầu tư, phổ cập dịch vụ ETC. Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí bán hàng còn tăng nhanh, đặt ra yêu cầu tiếp tục tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng lợi nhuận.‏

‏Hơn một thập kỷ đầu tư và ‏phổ cập ‏ETC‏

‏VETC bắt đầu triển khai thu phí tự động từ năm 2015. Khác với doanh nghiệp dịch vụ thông thường, dự án ETC đòi hỏi đầu tư lớn cho công nghệ, thiết bị và hạ tầng trước khi doanh thu có thể tăng dần theo số lượng trạm, làn thu phí, phương tiện và giao dịch.‏

‏Trong gần tám năm, VETC duy trì chính sách hỗ trợ dán thẻ eTag miễn phí nhằm thúc đẩy phổ cập ETC. Các khoản đầu tư ban đầu và chi phí vận hành trên quy mô toàn quốc đã tạo ra lỗ lũy kế lớn trong giai đoạn đầu. Tasco sau đó bổ sung nguồn lực tài chính để bảo đảm VETC tiếp tục vận hành, hoàn thiện hạ tầng và từng bước phục hồi hiệu quả kinh doanh.‏

‏Tổng đài và nhân viên vận hành VETC tại các trạm thu phí hoạt động 24/7 xuyên suốt 365 ngày/năm‏

‏Khoản lỗ lũy kế hiện còn hơn 420 tỷ đồng là kết quả của quá trình đầu tư lịch sử, không phải khoản lỗ phát sinh trong kỳ. Khi hoạt động kinh doanh đã có lãi, trọng tâm của VETC là tiếp tục nâng cao hiệu quả và từng bước bù đắp phần lỗ này.‏

‏Bước ngoặt từ năng lực triển khai toàn quốc‏

‏Năm 2022 đánh dấu bước phát triển quan trọng khi VETC triển khai hệ thống thu phí không dừng trên bốn tuyến cao tốc do VEC quản lý trong thời gian gấp rút.‏

‏Sau 50 ngày đêm, hệ thống được hoàn thành và đưa vào vận hành trước tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ. VETC đồng thời tổ chức dán thẻ eTag cho hơn 550.000 phương tiện trong các giai đoạn cao điểm và hiện tham gia vận hành khoảng 70% số trạm ETC trên toàn quốc.‏

‏VETC và Tasco hoàn thành lắp đặt 132 làn ETC tại 28 trạm trên 4 tuyến cao tốc lớn trước tiến độ 1 ngày, tạo nên bước ngoặt lịch sử cho ngành thu phí không dừng tại Việt Nam.‏

‏Dấu mốc này không chỉ giúp hoàn thiện hạ tầng thu phí không dừng mà còn chứng minh năng lực triển khai công nghệ, quản lý khách hàng, xử lý giao dịch và vận hành hệ thống giao thông trên quy mô lớn. Đây là nền tảng để VETC chuyển từ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu phí thành nền tảng công nghệ giao thông.‏

‏Mở rộng sang hệ sinh thái giao thông số‏

‏Sau giai đoạn đầu tư và phổ cập ETC, VETC đang chuyển trọng tâm sang khai thác sâu hơn nền tảng và hình thành hệ sinh thái giao thông số.‏

‏Trên ứng dụng VETC, khách hàng có thể sử dụng nhiều dịch vụ như thanh toán thanh toán đỗ xe, tìm kiếm và thanh toán phí sạc xe điện, phí xăng dầu, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, cứu hộ ô tô 24/7 và tích điểm VETC Loyalty.‏

‏Khách hàng có thể sử dụng nhiều dịch vụ giao thông trên cùng một nền tảng ửng dụng VETC‏

‏Trong năm 2026, VETC tiếp tục mở rộng sang hạ tầng sạc điện thông qua nền tảng VETC Trạm sạc. Người dùng có thể tìm kiếm, dẫn đường, kích hoạt và thanh toán tại các trạm sạc mở của nhiều thương hiệu trên cùng một ứng dụng. Việc phát triển mạng lưới sạc liên kết giúp VETC tham gia sâu hơn vào xu hướng điện hóa giao thông mà không nhất thiết phải tự đầu tư toàn bộ hạ tầng.‏

‏Nguồn vốn 500 tỷ đồng từ IFC cũng hỗ trợ định hướng đa dạng hóa các dịch vụ thanh toán số trong giao thông, bao gồm đỗ xe điện tử, phí vào sân bay và thanh toán không tiền mặt tại trạm xăng.‏

‏Trong năm 2026, VETC tiếp tục mở rộng sang hạ tầng sạc điện thông qua nền tảng VETC Trạm sạc‏

‏Sau hơn 11 năm, VETC đã đi qua giai đoạn đầu tư và phổ cập hạ tầng ETC để bước sang giai đoạn khai thác sâu hơn nền tảng công nghệ. Trong giai đoạn tiếp theo, trọng tâm của doanh nghiệp là kiểm soát chi phí, nâng cao lợi nhuận và dòng tiền, đồng thời phát triển VETC từ hệ thống thu phí không dừng thành nền tảng giao thông số phục vụ toàn bộ hành trình của chủ phương tiện.‏

‏Ở góc độ rộng hơn, giá trị của ETC không chỉ nằm ở doanh thu của doanh nghiệp. Theo nghiên cứu của PGS.TS Vũ Minh Khương và cộng sự, riêng năm 2023, ETC đã giúp Việt Nam tiết kiệm khoảng 442,7 triệu USD chi phí kinh tế và giảm 191.860 tấn CO₂. Đây là nền tảng để VETC tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo thêm giá trị cho người dùng cũng như xã hội.‏