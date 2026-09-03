Từ chiếc máy xay sinh tố đến 915 tỷ đồng đóng góp vào ngân sách nhà nước: Hành trình đáng kinh ngạc của Nutifood

Tại Bệnh viện Nhi TP.HCM những năm 1990, một số ca phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhi vẫn không qua khỏi vì khẩu phần cháo loãng trong hoàn cảnh khó khăn. Một bác sĩ khi ấy đã xay nhuyễn nhiều loại thực phẩm, kết hợp men tiêu hóa và nuôi ăn cho các em qua ống thông dạ dày. Cách làm ấy giúp hàng nghìn bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Ít ai hình dung chiếc máy xay nhỏ bé lại mở đầu cho một hành trình dài. Vị bác sĩ sau này trở thành một trong những người sáng lập Nutifood. Từ nỗi trăn trở bên giường bệnh, đội ngũ sáng lập muốn tìm cách giúp người Việt tiếp cận nguồn dinh dưỡng phù hợp với thể trạng và điều kiện sống.

Từ chiếc máy xay sinh tố đến hệ sinh thái dinh dưỡng

Nutifood chính thức thành lập năm 2000, nhưng nền móng đã hình thành từ những năm các bác sĩ trực tiếp đối diện với vấn đề dinh dưỡng của người Việt. Sản phẩm vì thế không bắt đầu từ câu hỏi “bán gì”, mà từ nhu cầu rất thực tế: trẻ biếng ăn, trẻ suy dinh dưỡng, người đái tháo đường và các gia đình cần giải pháp dinh dưỡng có cơ sở khoa học.

Nutifood từng khảo sát và thăm khám lâm sàng cho hàng trăm nghìn người tiêu dùng. Sản phẩm được định hướng “đo ni đóng giày” theo thể trạng, khẩu vị và thói quen của người Việt. Năm 2020, Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) ra đời, đưa tinh hoa dinh dưỡng thế giới về Việt Nam.

Dấu mốc nổi bật là Công thức dinh dưỡng FDI (Foundation of Digestion & Immunity), được NNRIS nghiên cứu từ năm 2020. Công thức kết hợp bộ đôi dưỡng chất 2’-FL HMO (hợp chất hỗ trợ miễn dịch mô phỏng cấu trúc sữa mẹ) và FOS (chất xơ hòa tan có nguồn gốc thực vật) theo tỷ lệ đặc thù, hướng đến hỗ trợ tiêu hóa và miễn dịch ở trẻ nhỏ. FDI được Viện Dinh dưỡng Quốc gia đánh giá qua nghiên cứu lâm sàng năm 2021. Năm 2026, công thức được Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp bằng sáng chế, ghi nhận năng lực nghiên cứu của doanh nghiệp Việt.

Cùng với nghiên cứu công thức, Nutifood tập trung nâng chất lượng nguyên liệu đầu nguồn. Doanh nghiệp phát triển trang trại bò sữa NutiMilk Gia Lai, cho ra dòng sữa tươi chất lượng cao 3.5gram đạm/100ml, tương đương chuẩn Úc và NewZeand; đầu tư vào công ty sâm Ngọc Linh Quasapharco, loại nguyên liệu được mệnh danh là quốc bảo của Việt Nam và hồi sinh nông trường cà phê CADA trăm năm, nơi người Pháp đã trồng những cây Robusta đầu tiên. Nghiên cứu khoa học định hướng sản phẩm; vùng nguyên liệu tạo nền tảng đầu vào; nhà máy bảo đảm năng lực sản xuất; hệ thống phân phối đưa giải pháp dinh dưỡng đến người dùng.

Qua thời gian, hệ sinh thái của Nutifood tiếp tục mở rộng cả về ngành hàng lẫn thị trường để ngày càng phục vụ, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu dinh dưỡng của mọi khách hàng. Năm 2022, Nutifood Thụy Điển mua 51% cổ phần Cawells, bổ sung mảng thực phẩm hỗ trợ sức khỏe vào cấu trúc gồm nhà máy, viện nghiên cứu và doanh nghiệp sản phẩm tại Thụy Điển. Năm 2024, Nutifood nắm quyền chi phối KIDO Foods, công ty sở hữu hai thương hiệu Celano và Merino đình đám, qua đó tiến vào ngành kem với mong muốn chăm sóc toàn diện từ sức khỏe đến niềm vui, sự ngon miệng cho người tiêu dùng.

Năm 2025, Nutifood cùng ViPlus Dairy - doanh nghiệp hơn 130 năm tuổi tại Gippsland - đồng sáng lập ViPlus Nutritional Australia. Hai dòng sản phẩm cao cấp chuẩn Úc là GippsNature Organic A2 và Nutifood Australia GrowPLUS+ A2 sau đó được đưa về phân phối tại Việt Nam. Đến tháng 6/2026, Nutifood ký bản ghi nhớ với Bệnh viện Quân y 175 để đánh giá lâm sàng và thử nghiệm sản phẩm dinh dưỡng. Hai nghiên cứu đầu tiên là dành cho bệnh nhân ung thư và người bệnh đái tháo đường.

Với sáu nhà máy tại Việt Nam và một nhà máy tại Thụy Điển, sản phẩm Nutifood đã hiện diện tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu. Doanh nghiệp không còn chỉ sản xuất sản phẩm dinh dưỡng, mà đã xây dựng năng lực nhận diện vấn đề, nghiên cứu và đưa giải pháp khoa học đến gần đời sống.

Từ sứ mệnh dinh dưỡng đến trách nhiệm cộng đồng

Khởi đầu từ những trăn trở trước sức khỏe của bệnh nhi, Nutifood dần mở rộng tinh thần ấy thành trách nhiệm chăm lo dinh dưỡng và an sinh cho cộng đồng. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, mỗi năm Nutifood dành hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng. Nguồn lực này được sử dụng để hỗ trợ dinh dưỡng, tặng quà cho bệnh nhi, trẻ em và người cao tuổi khó khăn; xây trường học, tặng hồ bơi; hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Nutifood triển khai chương trình trợ giá sữa 25-50%, đóng góp 11 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin tại TP.HCM và nhiều địa phương. Doanh nghiệp còn tặng xe cứu thương cho tỉnh Bình Dương, đồng thời trao thiết bị y tế và hàng triệu sản phẩm dinh dưỡng cho lực lượng tuyến đầu, bệnh nhân cùng người dân gặp khó khăn.

Dấu ấn có quy mô lớn nhất là cây cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn. Công trình có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, được Nutifood tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng. Cây cầu vừa tạo thêm không gian công cộng kết nối hai bờ sông, vừa là lời tri ân người tiêu dùng đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong hơn 25 năm.

Con số 915 tỷ đồng kể câu chuyện lớn hơn về Nutifood

Trách nhiệm xã hội còn được thể hiện qua đóng góp cho nền kinh tế. Trong năm tài chính 2025, Nutifood thực nộp 915 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng gần 10% so với mức 833 tỷ đồng năm 2024. Với kết quả này, doanh nghiệp góp mặt trong PRIVATE 100 - Top 100 công ty tư nhân đóng ngân sách nhiều nhất năm 2026 do CafeF công bố.

Đặt trong cả hành trình, 915 tỷ đồng phản ánh quá trình tích lũy năng lực từ nghiên cứu, phát triển vùng nguyên liệu, vận hành nhà máy đến mở rộng phân phối và thị trường quốc tế. Đây cũng là nguồn lực doanh nghiệp đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đất nước.

Từ chiếc máy xay sinh tố bên giường bệnh đến cây cầu nối hai bờ sông, hành trình Nutifood có một mạch xuyên suốt: năng lực doanh nghiệp chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành giá trị hữu ích. Chất lượng sản phẩm, trách nhiệm cộng đồng và nghĩa vụ ngân sách vì thế không tách rời, mà tiếp nối nhau trong hành trình Nutifood phát triển cùng xã hội và đóng góp cho quốc gia.