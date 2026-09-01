Gia đình ông Đặng Văn Thành tái cấu trúc “đế chế đường”: Công ty mẹ bán sạch 138 triệu cổ phiếu, bà Huỳnh Bích Ngọc gần như rút hết sở hữu trực tiếp

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT) vừa công bố loạt thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và các bên liên quan, với quy mô hàng trăm triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý nhất là động thái của CTCP Đầu tư Thành Thành Công. Doanh nghiệp này đăng ký bán toàn bộ hơn 137,7 triệu cổ phiếu SBT đang sở hữu, tương đương 15,2% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 8/9 đến ngày 7/10/2026, với mục đích được công bố là cơ cấu danh mục đầu tư.

Cùng thời gian trên, bà Huỳnh Bích Ngọc, Thành viên HĐQT SBT, cũng đăng ký bán gần 65,8 triệu cổ phiếu SBT. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà Ngọc dự kiến còn nắm giữ chỉ là hơn 2,1 triệu cổ phiếu, tương đương 0,23% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Thông báo giao dịch nêu cụ thể mục đích là cơ cấu danh mục đầu tư, trong đó 11 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng cho bà Đặng Huỳnh Ức My, con gái bà Huỳnh Bích Ngọc; phần cổ phiếu còn lại được chuyển nhượng cho các đối tượng khác không thuộc nhóm người có liên quan.

Ở chiều ngược lại, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT SBT đăng ký mua 11 triệu cổ phiếu là phần nhận chuyển nhượng từ bà Ngọc.

Trước giao dịch, bà My đang sở hữu 107,6 triệu cổ phiếu, tương đương 11,87% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Sau khi mua đủ lượng đăng ký, số cổ phiếu bà My nắm giữ sẽ tăng lên 118,6 triệu cổ phiếu, tương đương 13,09%.

Một giao dịch khác đến từ ông Thái Văn Chuyện, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SBT.

Ông Chuyện hiện sở hữu 693.368 cổ phiếu SBT, tương đương 0,08% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và đăng ký mua thêm 15,5 triệu cổ phiếu.

Nếu mua đủ số cổ phiếu đăng ký, ông Chuyện sẽ nâng lượng sở hữu lên 16,2 triệu cổ phiếu, tương đương 1,79% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Mục đích giao dịch được công bố là tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, và cũng dự kiến từ ngày 8/9 đến ngày 7/10/2026.

Theo đó, trong nhóm cổ đông và người nội bộ xuất hiện trong các thông báo lần này, cơ cấu sở hữu tại Thành Thành Công - Biên Hòa dự kiến thay đổi rõ rệt sau ngày 7/10.

Trước giao dịch, nhóm gồm bà Huỳnh Bích Ngọc, bà Đặng Huỳnh Ức My, ông Đặng Huỳnh Thái Sơn và CTCP Đầu tư Thành Thành Công được ghi nhận sở hữu tổng cộng 313,4 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 34,58% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Sau các giao dịch dự kiến, tổng lượng cổ phiếu của nhóm này còn 120,9 triệu cổ phiếu, tương đương 13,34%.

Đồng thời, trong ngày 3/9, AgriS vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng Linh khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) công ty. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Như vậy chỉ sau hơn 1 năm được bổ nhiệm làm Phó TGĐ AgriS (tháng 7/2025), ông Nguyễn Đức Hùng Linh rời vị trí này.

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh là Phó TGĐ thứ 3 của AgriS rời vị trí trong khoảng 3 tháng qua.

Trước đó, công ty đã thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Bạch Kim Vy khỏi vị trí Phó TGĐ, quyết định có hiệu lực từ 21/8/2026. Hồi đầu tháng 6/2026, AgriS cũng miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Phương khỏi vị trí Phó TGĐ Khối Cung ứng.