Người đàn ông U50 nhập viện vì suy thận cấp sau khi uống chai nước bỏ quên trong ô tô

Một chai nước đóng chai vốn an toàn khi chưa mở nắp nhưng có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển sau khi đã uống dở, đặc biệt nếu bị bỏ lại trong ô tô nóng. Một trường hợp người đàn ông khoảng 50 tuổi phải cấp cứu sau khi uống chai nước để trong xe 2 ngày là lời cảnh báo về thói quen nhiều người vẫn xem nhẹ.

Bác sĩ chuyên khoa thận Hung Yung-hsiang (Đài Loan, Trung Quốc) từng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về trường hợp một người đàn ông khoảng 50 tuổi, có bệnh tiểu đường và suy thận mạn, đột ngột xuất hiện các triệu chứng nôn mửa dữ dội, tiêu chảy và sốt cao. Sau khi được đưa đến bệnh viện, người đàn ông được chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp tính do nhiễm khuẩn, kèm mất nước và tổn thương thận cấp tính. Điều đáng chú ý là trước đó, người đàn ông này không ăn thực phẩm sống, đồ ăn nguội hay thức ăn thừa - những yếu tố thường được nghĩ đến khi tìm nguyên nhân của các triệu chứng tiêu hóa cấp tính.

Tuy nhiên, khi được hỏi kỹ hơn về thói quen sinh hoạt, bác sĩ phát hiện một chi tiết khác. Buổi sáng khi đang lái xe, người đàn ông cảm thấy khát và uống nốt chai nước còn thừa đã để trong xe từ hai ngày trước. Theo bác sĩ Hung, việc chai nước đã được mở nắp, tiếp xúc trực tiếp với miệng và sau đó nằm lâu trong môi trường nóng của ô tô là một yếu tố cần lưu ý.

Vì sao nước đã uống dở dễ bị nhiễm vi sinh vật?

Nước đóng chai khi chưa mở nắp được sản xuất và đóng gói trong điều kiện kiểm soát. Nhưng sau khi mở chai và uống trực tiếp, môi trường bên trong không còn hoàn toàn giống ban đầu.

Khi miệng tiếp xúc với miệng chai, một phần vi sinh vật trong khoang miệng có thể truyền vào phần đồ uống còn lại. Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Environmental Science and Health đã khảo sát hiện tượng này và phát hiện lượng vi sinh vật trong nhiều loại đồ uống tăng lên khi chúng được uống trực tiếp từ chai rồi để ở nhiệt độ không phù hợp. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện một số vi khuẩn có nguồn gốc từ khoang miệng trong đồ uống còn lại.

Một nghiên cứu khác về nước đóng chai cho thấy lượng vi khuẩn trong nước sau khi uống trực tiếp từ chai có thể tăng mạnh khi được bảo quản ở 37 độ C. Trong thí nghiệm, số lượng khuẩn trong chai nước uống dở tăng nhanh sau 48 giờ. Ngược lại, việc bảo quản lạnh làm giảm đáng kể tốc độ phát triển của vi khuẩn. Điều này không có nghĩa cứ uống trực tiếp từ chai là nước lập tức trở nên nguy hiểm. Mức độ phát triển của vi sinh vật còn phụ thuộc vào loại đồ uống, nhiệt độ, thời gian bảo quản và mức độ nhiễm bẩn ban đầu.

Đáng chú ý, một nghiên cứu khác cũng cho thấy sự phát triển của vi sinh vật sau khi uống trực tiếp khác nhau đáng kể giữa các loại đồ uống. Với một số loại có tính axit như nước cam hoặc nước thể thao, lượng vi khuẩn có thể giảm mạnh sau 24 giờ ở 37 độ C.

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Ô tô nóng càng khiến nguy cơ tăng lên

Điểm đáng lo trong trường hợp trên không chỉ nằm ở việc chai nước đã được uống dở mà còn ở nơi nó được bảo quản.

Nhiệt độ bên trong ô tô đỗ dưới trời nắng có thể tăng rất cao. Một nghiên cứu thực hiện tại Việt Nam ghi nhận sau khoảng 30 phút phơi nắng, nhiệt độ trong cabin của chiếc ô tô màu đen có thể lên 40,5 độ C, trong khi xe màu trắng đạt 37,5 độ C.

Các nghiên cứu ở những điều kiện khác thậm chí ghi nhận nhiệt độ trong cabin ô tô có thể vượt 50-60 độ C khi xe đóng kín và chịu bức xạ mặt trời. Nhiệt độ cao là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi sinh vật phát triển. Vì vậy, một chai nước đã mở nắp, uống trực tiếp rồi để nhiều giờ trong chiếc xe nóng không còn là lựa chọn bảo quản lý tưởng.

Trong trường hợp người đàn ông nói trên, điều đáng lưu ý là ông vốn đã có bệnh thận mạn và tiểu đường. Khi bị viêm dạ dày ruột cấp tính, nôn mửa và tiêu chảy nhiều có thể khiến cơ thể mất một lượng lớn nước và chất điện giải. Nếu tình trạng mất nước nghiêm trọng, thể tích máu lưu thông có thể giảm, từ đó làm giảm lượng máu đến thận và gây hoặc làm nặng thêm tổn thương thận cấp tính.

Do đó, với những người đã có chức năng thận suy giảm, tình trạng mất nước do nôn mửa, tiêu chảy cần được đặc biệt chú ý. Cách đơn giản nhất là không giữ lại chai nước đã uống dở trong ô tô để uống tiếp vào ngày hôm sau, đặc biệt khi chai đã tiếp xúc trực tiếp với miệng.

Nếu không uống hết, nên bảo quản phần còn lại trong điều kiện lạnh thay vì để trong xe nóng. Tuy nhiên, bảo quản lạnh cũng không đồng nghĩa với việc có thể giữ chai nước đã uống dở vô thời hạn. Tốt nhất, với nước đóng chai dùng một lần, người dùng nên uống hết sau khi mở hoặc rót ra cốc thay vì uống trực tiếp từ chai. Khi đã mở nắp, cần tránh để chai ở nơi nóng, có ánh nắng trực tiếp hoặc trong ô tô trong thời gian dài.

Một chai nước vài chục nghìn đồng có thể không đáng để đánh đổi với nguy cơ rối loạn tiêu hóa, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc những người vốn có bệnh lý nền ảnh hưởng đến chức năng thận.

Theo Aboluowang