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Từ hôm nay, công an thông báo quan trọng tới người dân Hà Nội, lưu ý ngay để không bị phạt tiền

| | Sống

Mới đây, Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) thông báo thay đổi phương án phân luồng giao thông tại một khu vực nút giao quan trọng.

Nhằm hạn chế tình trạng xung đột và ùn tắc giao thông, khu vực nút giao Ô Chợ Dừa - Hào Nam - Hoàng Cầu hiện đã được tổ chức lại giao thông, đồng thời lắp đặt biển báo cấm rẽ trái đối với phương tiện từ cả 4 hướng.

Theo đó, khi di chuyển qua nút giao này, các phương tiện chỉ được phép đi thẳng hoặc rẽ phải.

Trường hợp có nhu cầu rẽ trái, người điều khiển phương tiện cần đi thẳng qua nút giao hoặc rẽ phải, sau đó tiếp tục di chuyển đến điểm quay đầu gần nhất được phép quay đầu xe để quay lại theo hướng cần đi.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm giao thông như sau:

Người điều khiển ô tô rẽ trái tại nơi có biển báo cấm rẽ trái có thể bị phạt từ 2-3 triệu đồng, không bị trừ điểm giấy phép lái xe. Với người điều khiển xe máy, mức phạt đối với hành vi này là 600.000-800.000 đồng, cũng không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, người điều khiển ô tô bị phạt từ 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển xe máy vi phạm bị phạt từ 4-6 triệu đồng, đồng thời cũng bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, hành vi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình hoặc đi không đúng phần đường có mức phạt từ 4-6 triệu đồng đối với ô tô, kèm theo hình thức trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển xe máy vi phạm bị phạt từ 600.000-800.000 đồng và không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Công an phường Ô Chợ Dừa đề nghị người dân và người điều khiển phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chú ý quan sát hệ thống biển báo và nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

(*Theo Công an phường Ô Chợ Dừa TP Hà Nội)

Từ hôm nay, công an thông báo quan trọng tới người dân Hà Nội, lưu ý ngay để không bị phạt tiền - Ảnh 2.Thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam vừa lọt top doanh thu nghìn tỷ dịp Quốc khánh: Liên tục hút nhiều dự án quy mô lớn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Dù quy mô diện tích không lớn, địa phương này sở hữu nền kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, đồng thời tiếp tục ghi nhận những dấu ấn đáng chú ý về du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Thùy Linh

Phụ Nữ Mới

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