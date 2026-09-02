Du lịch Ninh Bình đạt doanh thu nghìn tỷ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Dịp Quốc khánh 2/9, Ninh Bình dự kiến đón gần 777.000 lượt khách trong 5 ngày, tăng hơn 84% so với cùng kỳ năm 2025; riêng khách quốc tế tăng hơn 35%. Đáng chú ý, doanh thu du lịch ước đạt khoảng 1.030 tỷ đồng, tăng tới 93,5%, cho thấy sức hút lớn của Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.
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Trong đó, bến đò Tam Cốc luôn đông du khách tập trung chờ xuống thuyền tham quan.
Các chuyến thuyền nối nhau rời bến, đưa du khách khám phá cảnh quan núi non, sông nước đặc trưng của Tràng An.
Trong khi đó, Đền Vua Đinh Tiên Hoàng cũng thu hút đông đảo du khách trong hành trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng đất Cố đô. Không gian di tích cổ kính trở thành điểm dừng chân của nhiều đoàn khách yêu thích trải nghiệm du lịch văn hóa, tâm linh.
Không chỉ các điểm du lịch di sản, du lịch biển Thịnh Long cũng ghi nhận không khí sôi động trong kỳ nghỉ lễ. Đây được xem là một trong những điểm sáng trong không gian du lịch mới của Ninh Bình.
Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, từ ngày 29/8 - 2/9, toàn tỉnh dự kiến đón 776.790 lượt khách. Bình quân mỗi ngày, Ninh Bình đón khoảng 155.358 lượt khách, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt 109.701 lượt, tăng 35,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2025. Tổng thu từ du lịch trong kỳ nghỉ lễ ước đạt khoảng 1.030 tỷ đồng, tăng 93,5% so với mức 532,2 tỷ đồng của năm 2025.
Theo Minh Đức - Bùi Tuấn
Tiền phong
Theo
Tiền phong
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