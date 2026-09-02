Du lịch Ninh Bình đạt doanh thu nghìn tỷ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, từ ngày 29/8 - 2/9, toàn tỉnh dự kiến đón 776.790 lượt khách. Bình quân mỗi ngày, Ninh Bình đón khoảng 155.358 lượt khách, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt 109.701 lượt, tăng 35,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2025. Tổng thu từ du lịch trong kỳ nghỉ lễ ước đạt khoảng 1.030 tỷ đồng, tăng 93,5% so với mức 532,2 tỷ đồng của năm 2025.