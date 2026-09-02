Đề xuất hộ kinh doanh chuyển lên công ty không cần chủ tịch, kế toán trưởng

Trong dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất, Chính phủ đề xuất nhiều chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Đáng chú ý, doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do 1 cá nhân làm chủ, có thể không bắt buộc phải có chủ tịch công ty và kế toán trưởng.

Theo dự thảo, hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp sẽ được áp dụng một số cơ chế quản lý đơn giản hơn, nhằm giảm chi phí và thủ tục trong giai đoạn đầu hoạt động.

Cụ thể, doanh nghiệp sau chuyển đổi không bắt buộc phải có chủ tịch công ty và kế toán trưởng. Chủ sở hữu có thể trực tiếp làm giám đốc hoặc tổng giám đốc, hoặc thuê người khác đảm nhiệm. Đối với công tác kế toán, doanh nghiệp có thể tự thực hiện hoặc thuê dịch vụ kế toán bên ngoài theo quy định.

Ngoài đơn giản hóa bộ máy, dự thảo còn đề xuất miễn, giảm một số chi phí và thủ tục khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp; trong đó có hỗ trợ về kế toán, phần mềm và nền tảng số trong giai đoạn đầu.