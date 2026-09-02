Công an yêu cầu tất cả chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau đây nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong tuần (từ ngày 24/8 đến ngày 30/8), đơn vị đã ghi nhận 138 lượt phương tiện vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Trong tổng số 138 trường hợp, cơ quan Công an ghi nhận đến 121 lượt phương tiện vi phạm lỗi Điều khiển xe chạy quá tốc độ, gồm: 48 phương tiện xe ô tô và 73 phương tiện xe mô tô.

Danh sách cụ thể như sau:

99A-950.86 89A-299.78 30A-698.25 29H-337.57 15K-683.99 14A-246.08 89C-242.42 14K-095.33 30G-621.35 22A-187.73 89H-183.32 17A-155.83 17A-256.92 30D-319.93 29E-818.51 89A-829.84 30H-977.42 17C-045.33 17A-297.70 17A-715.52 17A-138.29 30L-219.90 89H-119.80 89A-588.15 89A-353.79 89A-698.37 89H-175.11 35H-038.04 17A-569.71 20C-172.66 15B-358.19 15C-422.85 16L-8420 29D-131.40 17H-052.66 30E-029.90 89A-800.93 89A-776.81 14A-000.51 17A-416.53 34C-344.28 30A-198.92 43A-356.89 17A-524.81 30H-641.68 17H-030.89 89H-086.47 17A-472.09 17B9-078.53 34K1-068.64 17B7-338.69 17AA-764.91 17B7-055.10 17B7-454.77 18B2-768.56 17AA-759.11 17AA-754.31 17B8-423.09 17AK-047.20 17B9-272.48 17B7-450.65 17B3-100.24 89AB-810.74 17AG-003.81 17B7-492.77 20D1-107.31 18F1-495.18 17B7-493.20 29Y7-6307 17B6-518.85 17B7-510.93 89AB-287.93 17AG-017.92 17B8-486.49 17AB-002.61 17B5-279.31 34M1-075.30 17B6-498.57 15AA-675.93 26AA-746.93 15B3-856.25 15AA-601.32 29P1-268.88 34AH-038.38 23B1-684.14 34E1-048.52 36A2-022.64 16M7-4910 34AN-021.71 89C2-029.62 34S1-232.72 19E1-172.30 98C1-150.70 29L1-299.29 29B2-001.71 89F1-393.53 35B2-663.82 25AT-013.15 34B3-254.50 26AC-025.13 29P6-9661 21B2-020.09 29E2-510.80 15AG-753.80 34F7-1345 19N1-342.48 34AS-168.59 34B3-480.91 30B-078.34 15B3-721.85 15G1-329.03 15G1-963.66 21K1-542.08 36AD-740.85 37CA-026.73 99AK-044.89 29BM-040.13 29BM-058.67 19AA-845.37 15B2-343.45 89AB-582.55

Bên cạnh đó, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Công an cũng phát hiện 16 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:

17D-002.39 30K-425.61 89A-224.54 89A-390.78 89A-560.17 30B-539.84 89A-582.83 90A-352.28 30L-965.77 89A-347.36 89A-031.52 18A-344.82 29K-007.13 17C-220.08 89A-273.68 89A-349.56

Đối với lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện 1 lượt phương tiện vi phạm có biển số 29D-07821.

Tại thông báo, lực lượng chức năng cảnh báo, mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Cơ quan Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định sẽ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo danh sách được công bố, lỗi ghi nhận nhiều lượt vi phạm nhất là Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định. Căn cứ theo quy định tại Nghị định 168 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h, mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển vượt quá tốc độ trên 35km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, người điều khiển xe mô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Nếu điều khiển xe máy vượt quá 10km/h đến 20km/h sẽ bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng. Trong trường hợp tài xế chạy quá tốc độ trên 20km/h, mức xử phạt sẽ từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.