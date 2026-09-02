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Đề xuất tăng quyền lợi cho người đóng bảo hiểm y tế lâu năm

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cử tri An Giang đề nghị bổ sung ưu đãi cho người duy trì bảo hiểm y tế liên tục trên 5, 10 năm, nhằm khuyến khích người dân gắn bó lâu dài.

Theo cử tri, người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục hiện có thêm quyền lợi khi chi phí khám, chữa bệnh phải cùng chi trả vượt một mức nhất định. Tuy nhiên, những người tiếp tục duy trì thẻ trong 10 năm hoặc lâu hơn chưa có chính sách khuyến khích tương ứng.

Cử tri cho rằng việc bổ sung các hình thức động viên phù hợp có thể tạo thêm động lực để người dân duy trì bảo hiểm y tế, thay vì chỉ tham gia trong những giai đoạn có nhu cầu khám, chữa bệnh.

Trả lời kiến nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết hiện quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80-100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng, tùy nhóm đối tượng. Trường hợp một người thuộc nhiều nhóm tham gia, mức hưởng được áp dụng theo nhóm có quyền lợi cao nhất.

Đáng chú ý, người tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục được hưởng cơ chế giảm gánh nặng đồng chi trả khi chi phí điều trị tăng cao.

Đề xuất tăng quyền lợi cho người đóng bảo hiểm y tế lâu năm- Ảnh 1.

Cử tri An Giang đề nghị bổ sung ưu đãi cho người duy trì bảo hiểm y tế liên tục trên 5, 10 năm. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, nếu trong một năm tài chính, số tiền người bệnh phải cùng chi trả vượt 6 tháng lương cơ sở, hiện tương đương 15,18 triệu đồng, quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi kể từ thời điểm người bệnh vượt ngưỡng này đến hết năm.

Chẳng hạn, người thuộc nhóm được bảo hiểm y tế thanh toán 80%, nếu nhiều lần khám, chữa bệnh đúng quy định trong năm và tổng số tiền cùng chi trả vượt 15,18 triệu đồng, từ thời điểm vượt ngưỡng, người này không phải tiếp tục tự thanh toán 20% chi phí trong phạm vi được hưởng.

Với những bệnh nhân mắc bệnh nặng, phải điều trị kéo dài hoặc sử dụng kỹ thuật cao, chính sách bảo hiểm y tế cũng có thêm cơ chế hỗ trợ. Mức thanh toán tối đa cho thiết bị y tế trong một lần thực hiện kỹ thuật cao được nâng lên 113,85 triệu đồng, tăng hơn 8,5 triệu đồng so với trước.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, đây là những chính sách nhằm giảm áp lực tài chính cho người bệnh, nhất là những trường hợp phải điều trị dài ngày với chi phí lớn.

Đối với đề xuất dành thêm ưu đãi cho người duy trì bảo hiểm y tế trong thời gian dài, Bộ trưởng ghi nhận kiến nghị và cho biết nội dung này sẽ được nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

Nếu được bổ sung, các chính sách này không chỉ ghi nhận những người duy trì thẻ nhiều năm mà còn có thể góp phần hạn chế tình trạng chỉ tham gia bảo hiểm khi phát sinh bệnh tật, qua đó thúc đẩy người dân duy trì bảo hiểm thường xuyên.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết tháng 6/2026, khoảng 99,1 triệu người đã tham gia bảo hiểm y tế, tương đương 96,91% dân số. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Theo Như Loan/VTC News

VTC News

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