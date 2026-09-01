Diễn biến mới nhất tại 7 “siêu” cầu vượt sông Hồng hơn 50.000 tỷ đồng: Dự án nào đang có tiến độ ấn tượng nhất?

Dự án thành phần xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư hơn 15.498 tỷ đồng, chiều dài khoảng 5,15 km, nối đường Nghi Tàm với đường Trường Sa. Dự án gồm cầu chính vượt sông Hồng, cầu vượt sông Đuống, cầu dẫn, hầm chui và các nút giao đồng bộ.

Phối cảnh cầu Tứ Liên nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh. Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đến cuối tháng 8, toàn bộ 62,51 ha mặt bằng theo chỉ giới dự án đã được tiếp nhận. Tại cầu chính, nhà thầu hoàn thành 84/84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ tháp P37, P38; đang thi công các đốt thân tháp và dầm ngang. Công trường tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, hướng tới mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.

Tuy nhiên, tại một số vị trí vẫn còn công trình chưa phá dỡ đúng chỉ giới, trạc thải và hạ tầng kỹ thuật chưa di chuyển hết.

Cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 7,5 km, kết nối Vành đai 3,5 của Hà Nội với địa bàn tỉnh Hưng Yên, tổng mức đầu tư hơn 10.197 tỷ đồng.

Trên địa bàn Hà Nội, toàn bộ 32,6 ha mặt bằng đã được bàn giao; phía Hưng Yên bàn giao 12,8/22,66 ha, đạt 56,48%. Khoảng 0,8/2,3 km chiều dài tuyến phía Hưng Yên chưa được bàn giao mặt bằng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027.

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi

Đến cuối tháng 8, nhà thầu đã hoàn thành 80/80 cọc khoan nhồi hai trụ tháp chính; thi công 1.902/2.315 cọc cầu dẫn và đúc 257/2.165 phiến dầm Super T. Giá trị sản lượng đạt hơn 1.528 tỷ đồng, tương đương 20,74% giá trị hợp đồng, chưa bao gồm chi phí dự phòng. Chưa có số liệu chính thức mới hơn về khối lượng xây lắp của dự án này.

Cầu Trần Hưng Đạo có tiến độ nổi bật nhất trong nhóm cầu qua sông Hồng. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT, tổng mức đầu tư gần 7.869 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 4,18 km, nối trung tâm Hà Nội với Long Biên; cầu chính dài 870 m, rộng khoảng 43 m.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: ĐVTK

Đến giữa tháng 8, dự án hoàn thành 128 cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ cầu chính. Năm trụ chính giữa sông đạt khoảng 85-88% khối lượng. Sản lượng toàn dự án đạt gần 40%, tăng đáng kể so với đầu tháng. Toàn bộ 26.275 tấn thép kết cấu đã được đưa về nhà máy gia công, trong đó nhịp TC2-TC3 đạt 67%, nhịp TC3-TC4 đạt 68%.

Những nhịp vòm thép đầu tiên dự kiến được lắp dựng từ cuối tháng 8, đầu tháng 9/2026. Tuy nhiên, một số công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi vẫn chưa được xử lý dứt điểm dù 31,05 ha đất sạch đã bàn giao; việc thi công trong phạm vi bảo vệ đê điều cần được phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn thoát lũ.

Cầu Thượng Cát có tổng mức đầu tư dự án thành phần xây dựng 7.302 tỷ đồng, chiều dài khoảng 5,4 km. Phần cầu chính đã hoàn thành 118/118 cọc khoan nhồi tại các trụ P29-P33; phần cầu dẫn thi công 348/1.036 cọc, đúc 119 phiến dầm Super T, sản lượng đạt khoảng 14,35%.

Cầu Thượng Cát. Ảnh: Văn Đoan

Diện tích giải phóng mặt bằng ban đầu rộng 23,59 ha đã được bàn giao, các địa phương tiếp tục thu hồi bổ sung hơn 11.477 m2 sau khi điều chỉnh dự án. GPMB tại xã Thiên Lộc đạt khoảng 99,8% trong tháng 8.

Cầu Vân Phúc có tổng mức đầu tư 3.443 tỷ đồng, dài khoảng 7,77 km, kết nối Quốc lộ 32 với tỉnh Phú Thọ. Dự án đã hoàn thành bàn giao 28,98 ha mặt bằng. Nhà thầu thi công đạt 98/102 cọc khoan nhồi cầu chính, 478/713 cọc cầu cạn và cầu dẫn, đúc 243/868 phiến dầm; sản lượng đạt khoảng 25,22%, giải ngân vốn năm 2026 đạt 93,83%.

Cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở thuộc Dự án thành phần 3, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được triển khai với khối lượng xây lắp lớn. Theo đó, Cầu Hồng Hà dài khoảng 4,377 km, giá trị xây dựng khoảng 4.273 tỷ đồng.

Nhà thầu tổ chức 30 mũi thi công, hoàn thành 931/941 cọc khoan nhồi, 59/70 bệ và thi công thân 56/70 trụ; sản lượng đạt khoảng 42,62%.

Dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027, hoàn thành toàn bộ trong tháng 10/2027.

Ảnh phối cảnh cầu Hồng Hà (Nguồn: Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội)



Cầu Mễ Sở dài khoảng 2,024 km, nối Hà Nội với Hưng Yên, giá trị xây dựng khoảng 1.800 tỷ đồng. Nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi cầu chính, cầu dẫn và cầu vượt đê Tả Hồng; sản lượng đạt khoảng 41,62%, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong tháng 10/2027.