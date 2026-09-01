Xuyên lễ thi công, cầu Trần Hưng Đạo lắp những đốt dầm đầu tiên
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, công trường cầu Trần Hưng Đạo vẫn duy trì nhịp độ thi công khẩn trương. Những đốt dầm dọc chủ đầu tiên được lắp dựng giữa sông Hồng, đánh dấu bước chuyển quan trọng khi cây cầu bắt đầu dần thành hình sau gần 9 tháng thi công.
Không khí thi công tại công trường cầu Trần Hưng Đạo những ngày này vẫn diễn ra khẩn trương, dù cả nước đang bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị được huy động, duy trì các mũi thi công xuyên ngày đêm nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Đáng chú ý, những đốt dầm dọc chủ đầu tiên đã được đưa vào lắp dựng tại nhịp cầu nối hai trụ TC3 và TC4. Đây là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho quá trình lắp dựng hệ dầm, sàn và vòm thép - những hạng mục sẽ từng bước tạo nên hình hài đặc trưng của cầu Trần Hưng Đạo.
Trong đợt lắp dựng đầu tiên, 4 đốt dầm dọc chủ, mỗi đốt nặng khoảng 23,6 tấn, lần lượt được đưa vào vị trí. Để nâng những khối thép nặng hàng chục tấn giữa sông Hồng, nhà thầu phải huy động các cần cẩu có sức nâng từ 250-500 tấn cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân trực tiếp giám sát và thực hiện.
Điểm đặc biệt của công đoạn này nằm ở yêu cầu chính xác cao. Theo thiết kế, dầm dọc chủ của cầu được lắp dựng nghiêng 33 độ so với mặt ngang, tạo nên những đường cong đặc trưng của kiến trúc vòm “vô cực”.
Mỗi nhịp cầu sử dụng 11 đốt dầm dọc chủ, với khối lượng khoảng 20-24 tấn mỗi đốt. Trên hệ dầm này, các cấu kiện vòm sẽ tiếp tục được lắp dựng, từng bước hình thành kiến trúc “vô cực” của cây cầu.
Để phục vụ quá trình lắp dựng, những đốt dầm đầu tiên đã được lai dắt về công trường bằng đường thủy. Tổng cộng 26.275 tấn thép kết cấu phục vụ cầu chính hiện được gia công tại 10 nhà máy trên cả nước.
Với những cấu kiện có kích thước và trọng lượng lớn, phương án vận chuyển được tính toán riêng cho từng lô hàng. Có cấu kiện được vận chuyển bằng đường biển về cảng, sau đó tiếp tục bằng đường bộ rồi đưa xuống sà lan về công trường. Một số cấu kiện khác được đưa trực tiếp từ nhà máy xuống phương tiện thủy để vận chuyển trên sông Hồng.
Sau gần 9 tháng triển khai, dự án hiện đạt sản lượng xấp xỉ 40%. 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn tất. Đặc biệt, 5 trụ cầu chính giữa sông hiện đạt khoảng 90% khối lượng, tạo nền tảng để triển khai các kết cấu phía trên.
Theo kế hoạch, hệ dầm và vòm giữa TC3-TC4 sẽ hoàn thiện lắp đặt trong năm 2026, trước ngày 31/12. Tiếp đó, nhà thầu sẽ triển khai hệ dầm, vòm TC4-TC5 vào đầu năm 2027. Đây sẽ là nhịp cuối cùng, kết nối các nhịp vòm thành một chỉnh thể hoàn chỉnh.
Để bảo đảm tiến độ, công trường vẫn duy trì thi công trong suốt kỳ nghỉ lễ. Các nhà thầu huy động 100% quân số, tổ chức 28 mũi thi công xuyên ngày đêm trên toàn công trường. Khoảng 700 nhân sự cùng hơn 120 máy móc, thiết bị được huy động, trong đó có 19 sà lan, hàng chục cần cẩu và nhiều thiết bị chuyên dụng phục vụ thi công.
“Nhờ tinh thần làm việc kỷ luật của đội ngũ công nhân, kỹ sư, luôn bám công trường ngày đêm, sẵn sàng vượt qua khó khăn của thời tiết cũng như áp lực về tiến độ, chúng tôi mới cán mốc thi công hôm nay. Đó còn là sự tổng hòa trong cách tổ chức thi công, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và giải pháp công nghệ tối ưu”, ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban Dự án Đầu tư Xây dựng cho hay.
Từ những đốt dầm đầu tiên, hình hài kiến trúc “vô cực” của cầu Trần Hưng Đạo đang từng bước hiện rõ trên sông Hồng. Công trường tiếp tục được duy trì với cường độ cao, hướng tới mục tiêu đưa cây cầu biểu tượng của Thủ đô về đích trước APEC 2027.
Theo Trung Tính
Đại đoàn kết
Theo
Đại đoàn kết
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