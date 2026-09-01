Xuyên lễ thi công, cầu Trần Hưng Đạo lắp những đốt dầm đầu tiên

Với những cấu kiện có kích thước và trọng lượng lớn, phương án vận chuyển được tính toán riêng cho từng lô hàng. Có cấu kiện được vận chuyển bằng đường biển về cảng, sau đó tiếp tục bằng đường bộ rồi đưa xuống sà lan về công trường. Một số cấu kiện khác được đưa trực tiếp từ nhà máy xuống phương tiện thủy để vận chuyển trên sông Hồng.