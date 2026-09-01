Chưa chắc được xuất cảnh dù mang đủ hộ chiếu, vé máy bay: Cơ quan Thuế đề nghị cá nhân kiểm tra ngay thông tin quan trọng sau

Ngày 27/8, Thuế tỉnh Nghệ An đã đăng tải video tuyên truyền về một trong những trường hợp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh, mặc dù cá nhân đã mang đầy đủ vé máy bay hay hộ chiếu trên tay.



Video chỉ rõ, theo Điều 28 Nghị định 252/2026/NĐ-CP, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định thì thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan Thuế sẽ thông báo trước 30 ngày để người nộp thuế khắc phục.

Để được huỷ tạm hoãn xuất cảnh, doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định.

Thuế tỉnh Nghệ An khuyến nghị, nếu doanh nghiệp của bạn đang ở trạng thái 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), đừng chờ đến khi cần xuất cảnh mới xử lý, mà hãy chủ động kiểm tra tình trạng mã số thuế và liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Cách kiểm tra tình trạng mã số thuế

Để tự tra cứu trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp, cá nhân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập Cổng tra cứu thông tin người nộp thuế của Cục Thuế tại đường link: https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Bước 2: Chọn tab "Thông tin về người nộp thuế" để tra cứu thông tin về thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức

Kết quả tra cứu trạng thái mã số thuế trên trang web của Cục Thuế. Ảnh chụp màn hình

Bước 3: Nhập mã số thuế, mã xác nhận và nhấn tra cứu

Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tra cứu, tại cột Trạng thái mã số thuế sẽ hiển thị trạng thái mã số thuế của tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Cách thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế

Theo hướng dẫn của Thuế TP. Hà Nội, các doanh nghiệp/tổ chức đang ở trạng thái 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) có nhu cầu khôi phục hiệu lực mã số thuế để tiếp tục hoạt động thực hiện các bước sau đây:

Quy trình khôi phục mã số thuế (Nguồn: Thuế TP. Hà Nội)

Bước 1: Doanh nghiệp/tổ chức ở trạng thái 06 tiến hành kiểm tra tình trạng pháp lý, địa chỉ hoạt động thực tế; rà soát hồ sơ khai thuế, nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và tình trạng hóa đơn.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp Mẫu 25/ĐKT (Thông tư 90/2026/TT-BTC) tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu thay đổi địa chỉ, doanh nghiệp nộp kèm hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định.

Bước 3: Cơ quan thuế tiến hành rà soát nghĩa vụ kê khai, nghĩa vụ thuế, hóa đơn còn thiếu; hoàn thiện và kiểm tra/xác minh thực tế tại địa chỉ đăng ký hoặc địa chỉ hoạt động theo quy định.

Bước 4: Doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ khai thuế còn thiếu, xử lý hóa đơn, chấp hành quyết định xử phạt và nộp đủ các khoản phải nộp nếu có.

Bước 5: Cơ quan thuế ban hành Thông báo 19/TB-ĐKT (Thông tư 90/2026/TT-BTC) về việc khôi phục mã số thuế; thông tin khôi phục được cập nhật trên hệ thống thuế và truyền sang hệ thống đăng ký kinh doanh theo cơ chế liên thông .

Cần lưu ý, một trong những điều kiện để tổ chức/doanh nghiệp được khôi phục mã số thuế là phải hoàn thành mọi nghĩa vụ kê khai thuế còn thiếu; nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp phát sinh trước và trong thời gian bị đóng mã số thuế.

Cách thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Trong trường hợp các tổ chức/người nộp thuế ở trạng thái 06 có nhu cầu chấm dứt hiệu lực mã số thuế, các bước thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế cụ thể như sau:

Bước 1: Rà soát trạng thái mã số thuế và xác định rõ mục tiêu xử lý; chuẩn bị căn cứ pháp lý về việc giải thể/chấm dứt hoạt động

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế

Bước 3. Hoàn thiện hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, hóa đơn và nghĩa vụ với cơ quan thuế

(1) Cơ quan thuế lập danh sách nghĩa vụ phải hoàn thiện và thông báo cho người nộp thuế.

(2) Người nộp thuế nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm giải thể/chấm dứt hoạt động, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu có) và chấp hành các quyết định xử phạt.

(3) Cơ quan thuế xác nhận nghĩa vụ với cơ quan hải quan.

(4) Phối hợp kiểm tra, quyết toán, xác định và thanh toán nghĩa vụ thuế.

(5) Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ còn phải nộp, nộp thừa và số thuế GTGT chưa khấu trừ.

Bước 4. Theo dõi kết quả xử lý của cơ quan thuế

Sau khi người nộp thuế hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ hoặc cơ quan thuế hoàn tất việc chuyển nghĩa vụ theo quy định, cơ quan thuế ban hành Thông báo 18/TBĐKT về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Nếu còn nghĩa vụ phải chuyển cho đơn vị khác hoặc đơn vị chủ quản theo quy định, người nộp thuế theo dõi thêm thông báo chuyển nghĩa vụ và kết quả cập nhật trạng thái liên quan trước khi xác định hồ sơ đã hoàn tất.

Cục Thuế cho biết, người nộp thuế cần kiểm tra trạng thái mã số thuế trên hệ thống đăng ký thuế đã được chuyển về trạng thái 01 - người nộp thuế ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.