Liên hoàn dự án cầu đường gần 10.000 tỷ đồng ở Ninh Bình
Liên hoàn dự án cầu đường gần 10.000 tỷ đồng ở Ninh Bình gồm cầu Thiên Trường, đường trục phía nam sông Đào và tuyến Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển. Công trình đang mở rộng kết nối, giảm tải giao thông và tạo động lực phát triển đô thị ven biển.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình, liên hoàn dự án cầu đường trên gồm 3 dự án: cầu Thiên Trường, dài 1km, vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, nối trung tâm phường Nam Định, vượt sông Đào nối với đường trục phía nam sông; dự án Đường trục phía nam sông Đào, dài 6,57 km, nối cầu Thiên Trường với điểm đầu dự án đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, vốn đầu tư 1.499 tỷ đồng (cùng do UBND thành phố Nam Định trước đây làm chủ đầu tư); dự án đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển, dài gần 25 km, nối từ đường trục phía nam sông Đào với vùng biển phía đông tỉnh Ninh Bình (tại nút giao với Quốc lộ 37, thuộc địa phận xã Giao Ninh, vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng, do UBND tỉnh Nam Định trước đây làm chủ đầu tư. Trong ảnh: Cầu Thiên Trường bắc qua sông Đào, được khánh thành vào ngày 19/5/2025. Ảnh: Duy Hưng
Đường trục phía nam sông Đào dài 6,57 km, nối cầu Thiên Trường với đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển (tại nút giao QL.21B). Đường được thiết kế theo quy mô đường phố chính đô thị, mặt đường 8 làn xe. Ảnh: Duy Hưng
Nút giao giữa đường trục phía Nam sông Đào với điểm đầu tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển (nút giao với Quốc lộ 21B). Ảnh: Duy Hưng
Thành phần quan trọng trong liên hoàn dự án cầu đường vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng trên là tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình, tuyến đường được tỉnh Nam Định trước đây (nay là Ninh Bình) khởi công vào ngày 24/12/2022, hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác từ tháng 12/2025, dài gần 25 km, tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng. Ảnh: Duy Hưng.
Đường được thiết kế 8 làn xe, vận tốc tối đa 100 km/h; đi qua địa bàn 12 phường xã phía nam sông Đào của tỉnh Ninh Bình, kết nối với vùng biển phía đông của tỉnh. Ảnh: Duy Hưng.
Ngoài 8 làn xe, đường có giải phân cách, vỉa hè khá rộng. Ảnh: Duy Hưng.
Đường có hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại, lắp đặt đẹp mắt. Ảnh: Duy Hưng.
Sau hơn 1 năm được trồng, đến thời điểm hiện tại, hệ thống cây xanh trên tuyến đường đã trở nên xanh tốt, đẹp mắt. Ảnh: Duy Hưng.
Một trong 3 hạng mục cầu vượt trên tuyến đường là cầu Lạc Quần mới bắc qua sông Ninh Cơ. Cầu được xây dựng song song với cầu Lạc Quần cũ. Ảnh: Duy Hưng.
Từ cầu Lạc Quần có 3 hướng để di chuyển về 3 địa bàn khác nhau của tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Duy Hưng.
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển tăng cao. Trong ảnh: Người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành tín hiệu đèn đỏ trên đường. Ảnh: Duy Hưng.
Một công nhân cắt tỉa cây xanh trên tuyến đường Nam Định -Lạc Quần - Đường ven biển trong ngày 29/8. Ảnh: Duy Hưng.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn, liên hoàn 3 dự án cầu Thiên Trường, đường trục phía nam sông Đào, Đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển là công trình hạ tầng giao thông chiến lược, có vai trò quan trọng trong kết nối giữa trung tâm đô thị Nam Định với khu vực kinh tế biển của tỉnh, kết nối với nhiều dự án giao thông chiến lược khác như tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đang thi công); cao tốc Phủ Lý - Nam Định (đang chuẩn bị đầu tư), các tuyến Quốc lộ 21, 21B, 37B, hàng loạt tuyến tỉnh lộ... không chỉ giúp giảm tải, điều tiết lưu lượng cho các tuyến đường hiện có mà còn mở ra những không gian phát triển mới cho Ninh Bình, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch ở địa phương; tạo tiền đề để tỉnh đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Ảnh: Duy Hưng.
Theo Duy Hưng
Đại đoàn kết
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM