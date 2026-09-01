Liên hoàn dự án cầu đường gần 10.000 tỷ đồng ở Ninh Bình

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn, liên hoàn 3 dự án cầu Thiên Trường, đường trục phía nam sông Đào, Đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển là công trình hạ tầng giao thông chiến lược, có vai trò quan trọng trong kết nối giữa trung tâm đô thị Nam Định với khu vực kinh tế biển của tỉnh, kết nối với nhiều dự án giao thông chiến lược khác như tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đang thi công); cao tốc Phủ Lý - Nam Định (đang chuẩn bị đầu tư), các tuyến Quốc lộ 21, 21B, 37B, hàng loạt tuyến tỉnh lộ... không chỉ giúp giảm tải, điều tiết lưu lượng cho các tuyến đường hiện có mà còn mở ra những không gian phát triển mới cho Ninh Bình, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch ở địa phương; tạo tiền đề để tỉnh đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Ảnh: Duy Hưng.