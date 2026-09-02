Hà Nội điều chỉnh giao thông khi thông xe tạm Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Ảnh: Phạm Hùng.

Theo phương án phân luồng của Sở Xây dựng Hà Nội, tại nút giao Hoàng Cầu - Hào Nam - La Thành cũ - Vành đai 1, các phương tiện từ Hoàng Cầu đi Vành đai 1 theo hướng Giảng Võ - Láng Hạ không được rẽ trái mà rẽ phải liên tục vào đường Ô Chợ Dừa, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Ô Chợ Dừa để đi Vành đai 1.

Từ Hào Nam đi Ô Chợ Dừa, phương tiện không được rẽ trái, phải rẽ vào Vành đai 1, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên Vành đai 1 rồi đi thẳng về Ô Chợ Dừa. Chiều Ô Chợ Dừa đi Hoàng Cầu cũng không được rẽ trái; phương tiện đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên Vành đai 1 rồi rẽ phải liên tục vào Hoàng Cầu.

Đối với hướng Vành đai 1 đi La Thành cũ và Hào Nam, phương tiện không được rẽ trái mà đi theo hướng Ô Chợ Dừa, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Ô Chợ Dừa, sau đó rẽ phải vào La Thành cũ (hướng Khâm Thiên) hoặc Hào Nam theo hệ thống đèn tín hiệu hiện trạng. Hướng La Thành cũ (từ phía Giảng Võ) đi Vành đai 1 hoặc Hoàng Cầu cũng không được rẽ trái; phương tiện rẽ phải vào Hào Nam, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên Hào Nam rồi đi Vành đai 1 hoặc Hoàng Cầu theo hệ thống tín hiệu hiện trạng. Các hướng khác giữ tổ chức giao thông hiện nay.

Tại nút Giảng Võ - Láng Hạ - Vành đai 1, tiếp tục tổ chức giao thông tự hành theo hệ thống đảo, rào chắn phục vụ thi công cầu vượt. Theo đó, phương tiện từ Vành đai 1, La Thành cũ (hướng từ Hoàng Cầu) đi Giảng Võ được rẽ phải liên tục vào Giảng Võ, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Giảng Võ để đi thẳng ra Láng Hạ hoặc rẽ phải vào Vành đai 1 hướng Nguyễn Chí Thanh.

Phương tiện từ Láng Hạ đi Vành đai 1 hướng Nguyễn Chí Thanh đi thẳng qua nút tự hành về Giảng Võ, quay đầu tại điểm mở trên đường Giảng Võ rồi rẽ phải vào Vành đai 1. Chiều Giảng Võ đi Vành đai 1 hướng Nguyễn Chí Thanh, phương tiện đi thẳng qua nút tự hành, rẽ trái vào Vành đai 1 hướng Hoàng Cầu. Các hướng khác thực hiện theo đảo tự hành và hệ thống biển báo hiện trạng.

Tại nút Nguyễn Chí Thanh - Vành đai 1, tiếp tục duy trì phương án tổ chức giao thông tự hành bằng hệ thống đảo, rào chắn phục vụ thi công cầu vượt. Phương tiện từ Nguyễn Chí Thanh (hướng Trần Duy Hưng) đi Vành đai 1 hướng Giảng Võ - Láng Hạ đi qua nút tự hành, quay đầu tại điểm mở trên Nguyễn Chí Thanh, sau đó vào đường tạm tại khu vực nút giao Nguyên Hồng để đi Vành đai 1 hướng Giảng Võ - Láng Hạ.

Chiều Vành đai 1 (đoạn Bệnh viện Phụ sản) đi Giảng Võ - Láng Hạ không được rẽ trái; phương tiện quay đầu tại điểm mở trên Nguyễn Chí Thanh, vào đường tạm tại khu vực nút giao Nguyên Hồng để đi Vành đai 1 hướng Giảng Võ - Láng Hạ. Các hướng từ La Thành cũ cũng được tổ chức tương tự, với yêu cầu rẽ phải, quay đầu tại điểm mở trên Nguyễn Chí Thanh và vào đường tạm tại khu vực Nguyên Hồng.

Tại nút Voi Phục - Vành đai 1, phương tiện từ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài và đường Cầu Giấy có nhu cầu đi Vành đai 1 thực hiện theo hệ thống đèn tín hiệu và đảo giao thông hiện trạng để đi theo hướng Nguyễn Chí Thanh - La Thành.

Trên toàn tuyến từ Hoàng Cầu đến Voi Phục, giao thông được tổ chức 2 chiều trên từng chiều đường riêng biệt. Riêng trong phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, tổ chức một chiều theo hướng Voi Phục - Nguyễn Chí Thanh. Các phương án tổ chức giao thông được áp dụng từ ngày 2-9-2026 cho đến khi có thông báo mới.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí đầy đủ biển báo, đèn chiếu sáng, biển chỉ dẫn từ xa và tại chỗ; phối hợp lực lượng công an hướng dẫn, điều tiết giao thông, đồng thời tiếp tục theo dõi thực tế để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết.