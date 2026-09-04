Vingroup và SACOMBANK cùng nhau lên đỉnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại tuần đầu tiên của tháng 9 với dấu ấn đậm nét của 2 cổ phiếu Vingroup (mã VIC) và SACOMBANK (mã STB) khi đều tăng “bốc đầu” lên mốc đỉnh mới.

Cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 4,74% phiên 4/9 lên mức 256.100 đồng/cp, cao nhất từ trước đến nay. Tính từ đầu năm, cổ phiếu này đã tăng hơn 50%. Vốn hóa thị trường cũng theo đó lập kỷ lục gần 2 triệu tỷ đồng. Con số này đưa Vingroup tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 sàn chứng khoán Việt Nam, bỏ xa phần còn lại.

Cùng ngày, cổ phiếu STB của SACOMBANK tăng 3,76% lên mức 77.300 đồng, cũng là mức cao nhất kể từ khi niêm yết. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt gần 146.000 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm.

Trên thực tế, Vingroup và SACOMBANK có nhiều mối liên hệ đáng chú ý. Hồi tháng 4/2026, Vingroup và SACOMBANK chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, lâu dài giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

Thỏa thuận được xây dựng trên nền tảng phát huy thế mạnh, mạng lưới hoạt động và tệp khách hàng của mỗi bên, hướng tới mục tiêu tối đa hóa giá trị, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh và thiết lập mối quan hệ thương mại bền vững trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

Theo ghi nhận trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 của Vingroup, tại ngày 30/6, tập đoàn này có khoản tiền gửi không kỳ hạn tại SACOMBANK lên đến hơn 13.000 tỷ đồng, tăng đột biến so với đầu năm. Dù vậy, SACOMBANK và Vingroup chưa phát sinh dự nợ tín dụng tính đến cuối quý 2/2026.

Nguồn: BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 của Vingroup

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ trong năm 2026. Với kết quả đạt được sau 6 tháng đầu năm, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thực hiện gần 46% kế hoạch doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Với SACOMBANK, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng tăng 12,4% lên 17.488 tỷ đồng. Việc tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên 7.119 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ, khiến lợi nhuận trước thuế SACOMBANK còn 4.136 tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục cho thấy xu hướng ưu tiên củng cố chất lượng tài sản và tăng bộ đệm dự phòng.

Tính đến ngày 30/6/2026, SACOMBANK có tổng tài sản đạt 892.049 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm do giảm tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác. Dư nợ cho vay khách hàng tăng nhẹ 1,5% so với đầu năm, lên 636.028,9 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng nhanh hơn tốc độ cho vay, đạt 4,8% so với đầu năm, lên 647.939 tỷ đồng, cho thấy nền tảng huy động vốn tiếp tục được củng cố.