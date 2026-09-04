Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo gửi Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (MCK: DGC) về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu.

Theo thông báo này, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang bị giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 544/QĐ-SGDHCM ngày 23/6/2026 của Tổng Giám đốc HoSE.

Nguyên nhân là vì tổ chức kiểm toán có kết luận ngoại trừ tại BCTC soát xét bán niên 2026, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 40 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu DGC đồng thời được theo dõi ở diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 448/QĐ-SGDHCM ngày 20/5/2026 của Tổng Giám đốc HoSE do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Ảnh minh họa: DGC

Tại BCTC hợp nhất Bán niên năm 2026 của Hóa chất Đức Giang, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY- đơn vị thực hiện kiểm toán, đã đưa ý kiến ngoại trừ đối với thông tin liên quan đến việc một số lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố và đang trong quá trình phục vụ điều tra.

Cụ thể, tại ngày 17/3/2026 và ngày 23/7/2026, Hóa chất Đức Giang đã công bố thông tin về việc một số thành viên Ban lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn bị khởi tổ và đang trong quá trình phục vụ công tác điều tra liên quan đến các vấn đề về khai thác tài nguyên, môi trường và kế toán.

Đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, tại thời điểm phát hành Báo cáo soát xét này, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, đơn vị kiểm toán chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định liệu các vấn đề nêu trên có dẫn đến các điều chỉnh cần thiết đối với các chỉ tiêu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ hay không, cũng như ảnh hưởng có thể có của các vấn đề này đến Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

Giải trình về ý kiến của đơn vị kiểm toán, Hóa chất Đức Giang cho biết công ty và các cá nhân liên quan vẫn đang tích cực phối hợp và cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an để phục vụ quá trình điều tra. Tuy nhiên, do chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền đối với vụ án nên UHY chưa có cơ sở thực hiện các điều chỉnh đổi với các chỉ tiêu liên quan trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026.

Việc điều chỉnh đối với các chỉ tiêu liên quan trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 (nếu có) sẽ chỉ được thực hiện sau khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.