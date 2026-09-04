Trước khi tuyên bố sắp IPO tại Mỹ, CT Group từng gây sốc khi thưởng Tết 1 lượng vàng 9999 cho tạp vụ, bảo vệ, tài xế…

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch HĐQT CT Group

Dịp Tết 2026, CT Group đã trao thưởng cho cán bộ nhân viên, trong đó nhân sự ở các vị trí như tạp vụ, bảo vệ, tài xế cũng được nhận 1 lượng vàng 9999.

Theo doanh nghiệp, đây là chính sách thưởng thâm niên được áp dụng theo chu kỳ 5 năm làm việc. Những nhân sự có thâm niên 10, 15, 20 hoặc 25 năm tiếp tục được nhận thưởng theo chính sách này.

Mức thưởng được tính theo 1 lượng vàng 9999 cho mỗi mốc 5 năm làm việc tại tập đoàn.

Nếu tính theo mặt bằng giá vàng giữa tháng 2/2026, 1 lượng vàng 9999 có giá khoảng 180 - 181 triệu đồng tùy thương hiệu và thời điểm.

Trong khi mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 bình quân đạt 8,69 triệu đồng/người (theo Bộ Nội vụ), mức thưởng cho một bộ phận nhân sự của CT Group cao gấp hơn 20 lần mức bình quân trên.

Một số nhân sự của CT Group nhận thưởng 1 lượng vàng 9999 trong dịp Tết 2026 vừa qua. Ảnh: CT Group.

Cũng trong năm 2026, CT Group cho biết dự kiến tuyển thêm 20.000 nhân sự từ nhiều lĩnh vực và thị trường.

Về chính sách dành cho sinh viên mới ra trường, doanh nghiệp đưa ra mức lương tối thiểu 20 triệu đồng/tháng. Ngoài mức lương cơ bản, sinh viên có thành tích nổi bật trong các môn công nghệ, đổi mới sáng tạo hoặc từng giữ các vị trí như thủ khoa, lớp trưởng, bí thư đoàn, chủ tịch hội sinh viên, chủ nhiệm câu lạc bộ đổi mới sáng tạo... có thể được cộng thêm 10% theo từng tiêu chí.

CT Group hiện do ông Trần Kim Chung (sinh năm 1967) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp được thành lập ngày 15/4/2009 với tên gọi ban đầu là CTCP Tập đoàn C.T. Đến ngày 24/7/2020, công ty đổi tên thành CTCP Tập đoàn Chính Trực, trước khi trở lại tên CTCP Tập đoàn CT Group vào ngày 21/3/2022.

Sau 34 năm, CT Group hiện mở rộng nhiều lĩnh vực công nghệ cao như: Máy bay không người lái (UAV); Kinh tế không gian tầm thấp – LAE; Bản sao số Quốc gia 15 tầng; Nhà Robot; Công nghệ sinh học; Trung tâm đổi mới sáng tạo CT Innovation Hub 4.0; Tín chỉ Carbon. Đồng thời phát triển nhanh chóng ở các ngành công nghệ cao khác bao gồm: Chip bán dẫn; Công nghệ vũ trụ; Công nghệ xe tự hành; Công nghệ AI; Tiền số xanh.

Song song, tập đoàn cũng phát triển 3 ngành truyền thống bền vững: Đô thị thông minh; Phát triển hạ tầng giao thông, kỹ thuật, kinh tế, xã hội và logistic; Thực phẩm sạch, chăm sóc sức khỏe.

CT Group cho biết đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc theo hướng tách thành hai tập đoàn hoạt động độc lập, gồm CT Homes trong lĩnh vực bất động sản và hạ tầng và CT Group Hi-Tech trong lĩnh vực công nghệ cao.

Trong đó CT Homes sẽ xem xét IPO từng phần. Còn công ty trong lĩnh vực máy bay không người lái là CT UAV (thuộc cụm CT Group Hi-Tech) đang chuẩn bị cho kế hoạch IPO trên sàn Nasdaq (Mỹ) vào năm 2027.



