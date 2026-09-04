Đúng 5 ngày nữa, cổ đông Vinhomes sẽ chứng kiến một thay đổi quan trọng

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), hơn 4,1 tỷ cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes được niêm yết bổ sung từ ngày 27/8 và sẽ chính thức được giao dịch kể từ ngày 9/9/2026.

Như vậy, chỉ còn đúng 5 ngày nữa, lượng cổ phiếu khổng lồ này sẽ bắt đầu được phép giao dịch trên thị trường.

Đây là số cổ phiếu Vinhomes phát hành để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Trước đó, ngày 7/8, Vinhomes đã hoàn tất phân phối hơn 4,1 tỷ cổ phiếu cho 34.021 cổ đông. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp bất động sản này tăng gấp đôi, từ hơn 41.000 tỷ đồng lên hơn 82.148 tỷ đồng. ﻿Đây là một trong những đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức có quy mô lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VHM đang giao dịch ở mức 75.000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 5% so với đỉnh hồi đầu tháng 5. Vốn hóa thị trường của Vinhomes tương ứng đạt xấp xỉ 617.000 tỷ đồng, đứng thứ 2 toàn sàn, chỉ sau tập đoàn mẹ là Vingroup.

Trong một diễn biến liên quan, HĐQT Vinhomes mới đây đã phê duyệt phương án chào bán 2 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng. Cả hai lô đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Cả 2 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 24 tháng, mục đích phát hành nhằm thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp. Tài sản bảo đảm cho trái phiếu là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay, Vinhomes đã phát hành 15 lô trái phiếu riêng lẻ. Gần nhất, Vinhomes đã phát hành 20.000 trái phiếu mã VHM12615 vào ngày 6/8/2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu này sẽ đáo hạn ngày 6/8/2029, lãi suất phát hành lên tới 12,5%/năm.

Về kết quả kinh doanh quý 2, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 52.722 tỷ đồng, gấp gần 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 26.467 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinhomes ghi nhận doanh thu 116.565 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 52.091 tỷ đồng, tăng lần lượt gấp 3,4 lần và 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp bất động sản này đã hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu (285.000 tỷ đồng) và 87% mục tiêu lợi nhuận (60.000 tỷ đồng) cả năm đề ra.