Dư báo VN-Index hướng lên vùng 1.850-1.870 trong tháng 9, CTCK chỉ ra loạt cổ phiếu kỳ vọng "hút tiền"

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Agriseco kỳ vọng VN-Index tiếp đà phục hồi trong tháng 9/2026, hướng tới vùng 1.850-1.870 điểm sau khi tạo đáy ngắn hạn quanh 1.651 điểm.

Theo nhóm phân tích Agriseco, thị trường đang nhận được một số yếu tố hỗ trợ, gồm các chính sách thúc đẩy kinh tế, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thu hút vốn FDI nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026.

Bên cạnh đó, FTSE Russell đã chính thức xếp hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, qua đó được kỳ vọng thu hút thêm dòng vốn ngoại và cải thiện thanh khoản.

Mặt bằng định giá cũng đang ở mức hấp dẫn khi P/E thị trường khoảng 12,4 lần, thấp hơn trung bình 5 năm, trong khi lợi nhuận toàn thị trường được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong các tháng tới.

Dù vậy, Agriseco lưu ý xu hướng tăng có thể bị hạn chế bởi áp lực lãi suất, lạm phát và các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh này, nhóm phân tích ưu tiên các cổ phiếu có định giá hợp lý, nền tảng cơ bản vững chắc và triển vọng lợi nhuận tích cực trong các quý tới.

6 cổ phiếu được lựa chọn trong tháng 9

Trong nhóm vật liệu xây dựng, Nhựa Bình Minh (mã: BMP) được Agriseco đánh giá tích cực nhờ triển vọng đẩy mạnh bán hàng cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn, đặc biệt tại khu vực miền Nam.

Bên cạnh đó, giá hạt nhựa đầu vào đã giảm về gần mức trước xung đột Mỹ - Iran, trong khi giá bán được kỳ vọng điều chỉnh với độ trễ và biên độ thấp hơn, qua đó hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận. BMP cũng tiếp tục theo đuổi chiến lược tối đa hóa lợi nhuận và duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao, với tỷ lệ chi trả gần 100% lợi nhuận sau thuế, tương đương tỷ suất cổ tức khoảng 10%.

Ở nhóm cảng biển, Gemadept (mã: GMD) được kỳ vọng hưởng lợi từ kế hoạch nâng công suất cảng Gemalink lên 3 triệu TEU/năm, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2027. Trong quý 2/2026, Gemalink ghi nhận sản lượng kỷ lục 577.000 TEU, tăng 26,2% so với cùng kỳ. Tại phía Bắc, Nam Đình Vũ đã hoàn thành giai đoạn 3 với công suất thiết kế 2 triệu TEU/năm và đang bổ sung các tuyến dịch vụ mới, tạo cơ sở để sản lượng phục hồi trong nửa cuối năm. Việc khung giá bốc dỡ container tại Lạch Huyện và Cái Mép - Thị Vải tăng khoảng 10% từ tháng 2/2026 cũng là yếu tố hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Nhóm bán lẻ cũng xuất hiện trong danh sách với Thế giới di động (mã: MWG) . Doanh thu 7 tháng đầu năm 2026 của doanh nghiệp đạt 111.394 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 60% kế hoạch năm. Động lực chính đến từ TGDĐ-ĐMX khi doanh thu cửa hàng hiện hữu tăng khoảng 30%, trong khi sức mua được kỳ vọng tiếp tục cải thiện vào mùa tiêu dùng cao điểm cuối năm. Bách Hóa Xanh cũng duy trì tốc độ mở rộng nhanh với doanh thu 7 tháng đạt khoảng 33.900 tỷ đồng, tăng 28% và mạng lưới đạt 3.378 cửa hàng. Đáng chú ý, các cửa hàng mới đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp cửa hàng sau chi phí phân phối.

Bên cạnh đó, REE được Agriseco kỳ vọng hưởng lợi từ việc mở rộng công suất điện gió. Hai dự án Duyên Hải 2 và Duyên Hải 3, tổng công suất 128 MW, dự kiến vận hành thương mại trong quý 4/2026, qua đó gần gấp đôi công suất điện gió hiện hữu. Dự án Phú Cường 1A và 1B với tổng công suất 200 MW cũng dự kiến vận hành trong quý 4/2027. Trong khi đó, mảng cơ điện lạnh tiếp tục duy trì nguồn việc tích cực khi giá trị hợp đồng ký mới tương đương 166% mức thực hiện năm 2025, tạo nguồn doanh thu và lợi nhuận cho các quý cuối năm 2026 và năm 2027.

Ở nhóm bất động sản, Vinhomes (mã: VHM) được đánh giá có dư địa tăng trưởng dài hạn nhờ quỹ đất lớn. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp sở hữu khoảng 29.500 ha quỹ đất, trong đó hơn 20.000 ha đang hoàn tất thủ tục, đủ để duy trì phát triển trong 5-7 năm tới. Cổ phiếu này đồng thời được kỳ vọng hưởng lợi từ dòng vốn liên quan đến nâng hạng FTSE. Agriseco ước tính giá trị mua vào đối với VHM có thể đạt 4.500-6.500 tỷ đồng trong quá trình giải ngân từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027, lớn thứ hai toàn thị trường sau VIC.

Cuối cùng, Vinamilk (mã: VNM) cũng được Agriseco đánh giá còn dư địa tăng trưởng nhờ chiến lược cao cấp hóa danh mục sản phẩm. Tỷ trọng doanh thu từ phân khúc cao cấp đã tăng lên trên 10%, từ mức 8-9% cuối năm 2025. VNM đồng thời được bổ sung vào nhóm Small Cap của FTSE GEIS, với lượng mua ròng từ các quỹ thụ động dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng trong toàn bộ lộ trình. Cổ phiếu hiện giao dịch ở P/E dự phóng 2026 khoảng 10,8 lần, tương ứng earnings yield 9,3%. Agriseco cho rằng mức định giá này phù hợp với chiến lược mua và nắm giữ, đồng thời có thể gia tăng tỷ trọng trong các nhịp rung lắc ngắn hạn.