Một sự kiện lớn sắp diễn ra, CTCK đưa ra 2 kịch bản cho thị trường chứng khoán

Sau nhịp hồi phục mạnh trong tháng 8, thị trường chứng khoán bước vào tháng 9 với trạng thái tích cực hơn nhưng cũng đứng trước vùng thử thách quan trọng.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS), VN-Index đã lấy lại các đường trung bình động quan trọng và duy trì cấu trúc tăng giá, song áp lực chốt lời có thể gia tăng khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự 1.850-1.870 điểm.

VFS cho rằng động lực hồi phục trong thời gian qua chủ yếu đến từ dòng tiền trong nước. Thanh khoản đã cải thiện rõ rệt trong các phiên tăng, trong khi áp lực bán ròng của khối ngoại giảm đáng kể so với giai đoạn trước. Đây được xem là tín hiệu hỗ trợ cho thị trường khi bước vào tháng 9, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn ngoại được kỳ vọng có thêm động lực từ việc Việt Nam chính thức được nâng hạng trong bộ chỉ số FTSE Russell GEIS.

Trên góc nhìn kỹ thuật, VN-Index đã lần lượt lấy lại MA10, MA20, MA50 và MA200. MACD vượt lên trên ngưỡng 0, trong khi RSI và MFI duy trì ở vùng tích cực, cho thấy động lượng giá và dòng tiền đang được cải thiện. Tuy nhiên, vùng 1.850-1.870 điểm vẫn là kháng cự đáng chú ý sau nhịp tăng mạnh vừa qua.

Về định giá, P/E của VN-Index hiện quanh 12,46 lần, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 10 năm 15,32 lần. Điều này cho thấy mặt bằng định giá vẫn còn dư địa, dù dư địa tăng của chỉ số trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng cải thiện của dòng tiền và độ rộng thị trường.

Một điểm đáng chú ý là dòng tiền chưa hoàn toàn lan tỏa đồng đều. Trong nhịp tăng vừa qua, ngân hàng, bất động sản và chứng khoán tiếp tục là những nhóm thu hút thanh khoản lớn, trong khi dòng tiền có xu hướng tập trung trở lại ở nhóm vốn hóa lớn khi VN-Index tiến gần vùng cản. Do đó, khả năng duy trì đà tăng sẽ cần sự tham gia rộng hơn của các nhóm ngành thay vì chỉ dựa vào một số cổ phiếu trụ.

2 kịch bản thị trường tháng 9

Theo VFS, thị trường tháng 9 sẽ tập trung vào hai yếu tố chính: khả năng VN-Index vượt vùng 1.850-1.870 điểm và diễn biến dòng vốn ngoại quanh thời điểm cơ cấu FTSE Russell GEIS, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9.

Trong kịch bản tích cực, nếu VN-Index vượt thuyết phục vùng 1.850-1.870 điểm với thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường được củng cố, chỉ số có thể hướng tới vùng đỉnh 1.900-1.930 điểm. Dòng vốn ngoại quay trở lại cùng triển vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực sẽ là những yếu tố hỗ trợ cho kịch bản này.

Ở chiều ngược lại, áp lực chốt lời có thể xuất hiện khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự mạnh. Khi đó, VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng 1.780-1.815 điểm trước khi hình thành nhịp vận động mới. VFS đánh giá những nhịp điều chỉnh, nếu xuất hiện, sẽ mở ra cơ hội lựa chọn lại các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và mức định giá hợp lý.

Với nhà đầu tư, VFS khuyến nghị không nên mua đuổi sau nhịp tăng mạnh vừa qua. Danh mục có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-60%, ưu tiên các cổ phiếu dẫn dắt vẫn giữ được nền giá, thanh khoản cải thiện và có kết quả kinh doanh tích cực. Việc giải ngân mới nên thực hiện từng phần, trong khi chỉ nên gia tăng mạnh tỷ trọng nếu VN-Index vượt vùng 1.850-1.870 điểm một cách thuyết phục và được xác nhận bằng thanh khoản.