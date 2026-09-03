Ngay trước khi hết thời hạn đăng ký mua IPO, 90% cổ phiếu IPO DatVietVAC đã có nhu cầu

Ông Đặng Văn Pháp, giám đốc điều hành khối Ngân hàng đầu tư, đại diện đơn vị tư vấn Vietcap chia sẻ. Với tình hình tích cực này, ông Pháp tự tin lượng đăng ký mua sẽ tiếp tục tăng và hấp thụ toàn bộ khối lượng chào bán trong đợt IPO này.

DatVietVAC đang chào bán 11,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán khoảng 611 tỷ đồng. Thời gian đăng ký mua kéo dài đến ngày 7/9/2026.

Gần 3.000 nhà đầu tư đăng ký tham dự sự kiện Roadshow DatVietVAC

Thương vụ IPO DatVietVAC ghi nhận sức hút lớn, ghi nhận từ Vietcap, chỉ sau 2 tuần mở bán, tổng cộng đã khoảng 1.000 nhà đầu tư cá nhân đã đăng ký và xuống tiền đặt cọc mua cổ phiếu IPO DatVietVAC. Tới nay, thương vụ tiếp tục ghi nhận sự quan tâm và đăng ký tham gia đa dạng từ nhiều nhóm nhà đầu tư, từ nhà đầu tư cá nhân đến các tổ chức đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời, một số tổ chức khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia IPO.

Về DatVietVAC, chủ sở hữu của chuỗi IP đình đám "Say Hi" đang cho thấy những con số kinh doanh vượt trội và đã xây dựng hệ sinh thái kết nối sản xuất nội dung, nghệ sĩ, phân phối, truyền thông và công nghệ. Công ty đã dịch chuyển thành công từ quảng cáo, sản xuất nội dung đơn thuần sang sở hữu, phát triển và thương mại hóa tài sản trí tuệ (IP).

"Kho" IP khổng lồ trở thành một phần quan trọng trong bài toán định giá DatVietVAC

Hiện DatVietVAC hiện sở hữu hơn 150 nhãn hiệu, tên thương mại đã được cấp văn bằng bảo hộ và hơn 1.000 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Nhưng quyền sở hữu mới chỉ là lớp đầu tiên. Giá trị kinh tế của IP phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có tạo được cộng đồng khán giả đủ lớn, duy trì được mối quan hệ với cộng đồng đó và chuyển sức hút của nội dung thành các dòng doanh thu sau thời gian phát sóng hay không.

Trên cùng một IP, DatVietVAC có thể phát triển doanh thu từ tài trợ, quảng cáo, concert và bán vé, âm nhạc số, quản lý và khai thác thương mại nghệ sĩ, vật phẩm, cấp quyền thương hiệu và nhượng quyền quốc tế.

Tập 8 Tinh Hà "Say Hi" chạm mốc 410.000 người xem đồng thời trên YouTube và VieON

Cơ cấu lợi nhuận phần nào cho thấy ý nghĩa của quá trình dịch chuyển này. Năm 2025, mảng Nội dung tạo gần 589,9 tỷ đồng lợi nhuận gộp, chiếm 81,8% tổng lợi nhuận gộp hợp nhất, với biên lợi nhuận gộp khoảng 40,2%, so với khoảng 8% của mảng Dịch vụ truyền thông.

Chiến lược đến năm 2030, DatVietVAC đặt mục tiêu doanh thu khoảng 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 780 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu trực tiếp từ người tiêu dùng đóng góp khoảng 20–30% tổng doanh thu, doanh thu khai thác thương mại nghệ sĩ đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, đồng thời mở rộng concert, IP và các sản phẩm gắn với cộng đồng người hâm mộ.

Để mở rộng từ nền tảng kinh doanh hiện hữu lên quy mô này, ban lãnh đạo xác định ba hướng chiến lược chính.

Trước hết là quốc tế hóa các sản phẩm nội dung và nghệ sĩ Việt Nam. DatVietVAC hướng tới đưa những IP do doanh nghiệp phát triển cùng các nghệ sĩ trong hệ sinh thái tiếp cận thị trường quốc tế thông qua nhiều hình thức, từ biểu diễn, phân phối âm nhạc đến cấp quyền và hợp tác với đối tác sở tại. Doanh nghiệp đã bắt đầu thử nghiệm hướng đi này. IP Anh Trai "Say Hi" được đưa tới Las Vegas;

Mũi nhọn thứ hai là xây dựng và hoàn thiện nền tảng công nghệ giải trí, trong đó fandom trở thành lớp dữ liệu kết nối nội dung, nghệ sĩ và người tiêu dùng. Nếu làm chủ được quan hệ trực tiếp với cộng đồng khán giả, DatVietVAC có thể giảm dần sự phụ thuộc vào các nền tảng phân phối bên ngoài, đồng thời mở thêm dư địa cho mô hình trực tiếp tới người tiêu dùng.

Mũi nhọn thứ ba là tăng cường hợp tác chiến lược với các nhãn hàng tiêu dùng lớn, kết hợp ba loại tài sản: thương hiệu của nhãn hàng, sức hút của IP chương trình và thương hiệu của nghệ sĩ.

Khác với một hợp đồng tài trợ kết thúc khi chương trình ngừng phát sóng, mô hình này hướng tới kéo dài quan hệ thương mại sang sản phẩm, sự kiện, thương mại điện tử, nội dung số và các hoạt động trực tiếp với fandom. Nếu thực hiện được, một IP có thể tiếp tục tạo doanh thu cho doanh nghiệp, nghệ sĩ và đối tác thương hiệu trong thời gian dài hơn.

So với các doanh nghiệp quốc tế với mô hình kinh doanh tương tự, DatVietVAC còn nhiều dư địa phát triển

Ba mũi nhọn – quốc tế hóa IP và nghệ sĩ, xây dựng nền tảng fandom, và kết nối thương hiệu – IP – nghệ sĩ – cũng cho thấy mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng không chỉ dựa vào việc sản xuất thêm nhiều chương trình. Trọng tâm nằm ở việc tăng giá trị kinh tế tạo ra trên mỗi IP và mở rộng số lần, số kênh cũng như phạm vi thị trường mà tài sản đó có thể được khai thác.

Theo DatVietVAC, nội tại doanh nghiệp, chiến lược tăng trưởng cùng đặc điểm của thị trường Việt Nam – dân số trẻ, mức độ kết nối số cao, nhu cầu giải trí gia tăng và khả năng thương mại hóa cộng đồng người hâm mộ ngày càng rõ – là những yếu tố có thể tạo cơ sở để các nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục đánh giá cơ hội gia tăng đầu tư trong tương lai.