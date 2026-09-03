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Ông Nguyễn Hữu Chỉnh bị bắt, doanh nghiệp công bố thông tin mới

| | Thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh bị bắt, doanh nghiệp công bố thông tin mới

Với các thông tin và tài liệu hiện có, doanh nghiệp đánh giá chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính liên quan đến vụ việc cần ước tính và trích lập dự phòng tại ngày 30/6.

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét. Trong báo cáo, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đưa ra ý kiến nhấn mạnh liên quan đến vụ án mà một số lãnh đạo TV1 đã bị khởi tố.

Theo đơn vị kiểm toán, vụ án liên quan đến các hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ và nhận hối lộ”.

Tại thời điểm 30/6/2026, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc TV1 cho biết doanh nghiệp vẫn đang hoạt động bình thường, đồng thời cho rằng các hành vi của cá nhân liên quan cần chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.

Với các thông tin và tài liệu hiện có, TV1 đánh giá chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính liên quan đến vụ việc cần ước tính và trích lập dự phòng tại ngày 30/6.

Vụ án cũng kéo theo biến động nhân sự cấp cao tại TV1. Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam và sau đó bị tạm đình chỉ chức vụ. Từ ngày 2/6, ông Nguyễn Kim Cương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, được giao phụ trách hoạt động của HĐQT.

Trước đó, TV1 phải thay đổi phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026 khi cả 4 hãng kiểm toán thuộc nhóm Big4 được ĐHĐCĐ thường niên lựa chọn trước đó đều từ chối cung cấp dịch vụ. Cổ đông sau đó đã thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán mới.

Đáng chú ý, trong 2.290 cổ đông có quyền biểu quyết chỉ có 28 cổ đông gửi phiếu, nhưng số cổ phần đại diện lên tới 56,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Toàn bộ phiếu hợp lệ đều tán thành phương án mới. EVN, cổ đông lớn nhất sở hữu 54,34% vốn TV1, nằm trong số các cổ đông gửi ý kiến. Trong khi đó, ông Lê Minh Hà, cựu Chủ tịch HĐQT và cổ đông lớn thứ hai của TV1 với 14,2% vốn, không gửi ý kiến.

Về hoạt động kinh doanh, TV1 ghi nhận 279 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng đầu năm, tăng 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các chi phí tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 57,8 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 39,3% xuống 34,8%.

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của TV1 đạt 1.102 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số tại thời điểm đầu năm.

Mai Chi

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