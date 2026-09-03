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Khối ngoại đột ngột bán ròng gần 1.500 tỷ đồng phiên đầu tháng 9, "xả" mạnh loạt cổ phiếu ngân hàng

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại đột ngột bán ròng gần 1.500 tỷ đồng phiên đầu tháng 9, "xả" mạnh loạt cổ phiếu ngân hàng

Ở chiều ngược lại, VIX dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 48 tỷ đồng, kế đến là DPM với 46 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch đầu tháng 9 trong trạng thái ảm đạm. VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên và đóng cửa tại mốc 1.828 điểm (tương ứng giảm 0,24%). Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt vỏn vẹn 14.609 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng 1.493 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay 1.531 tỷ đồng

Tại chiều bán, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VCB với giá trị khoảng 215 tỷ đồng. Theo sau là VPB và TCB với giá trị lần lượt 173 tỷ đồng và 155 tỷ đồng. Hai cổ phiếu VIC và HPG cũng bị bán ròng khoảng 149 tỷ đồng và 148 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIX dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 48 tỷ đồng, kế đến là DPM với 46 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng VPI khoảng 33 tỷ đồng, SSB khoảng 31 tỷ đồng và DCM khoảng 30 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 52 tỷ đồng

Chiều bán, IDC chịu áp lực bán ròng lớn nhất với khoảng 26 tỷ đồng, trong khi PVS bị bán ròng gần 24 tỷ đồng. Theo sau là SHS với khoảng 8 tỷ đồng, còn NTP và DXP lần lượt bị bán ròng khoảng 500 triệu đồng và 400 triệu đồng.

Ở phía mua ròng, KSF dẫn đầu với hơn 2 tỷ đồng. Các mã CEO, BVS, VC3 và MBS lần lượt được mua ròng khoảng 800 triệu đồng, 700 triệu đồng, 500 triệu đồng và 400 triệu đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng hơn 14 tỷ đồng

Chiều mua, MSR là tâm điểm mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài với khoảng 19 tỷ đồng, bỏ xa QNS với hơn 5 tỷ đồng. Tiếp theo là TIN và F88, lần lượt được mua ròng khoảng 800 triệu đồng và 700 triệu đồng, trong khi giá trị mua ròng tại ABB không đáng kể.

Chiều bán ròng ghi nhận ACV đứng đầu với gần 9 tỷ đồng, tiếp đến là VEA với hơn 2 tỷ đồng. Các mã DDV, AAS và PHP lần lượt bị bán ròng khoảng 500 triệu đồng, 400 triệu đồng và 200 triệu đồng.

Nguồn: Vietcap.

Ngọc Ly

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