Giá vàng lao dốc đầu tháng 9, chuyên gia phát cảnh báo quan trọng

Giá vàng thế giới khởi đầu tháng 9 trong trạng thái yếu đi rõ rệt, có thời điểm lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 4.350 USD/ounce (theo dữ liệu Kitco).

Trong chia sẻ gần đây, Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank đánh giá áp lực hiện tại đến từ việc nhà đầu tư quay trở lại tập trung vào rủi ro lạm phát trong ngắn hạn, trong bối cảnh giá nhiều loại hàng hóa tăng mạnh.

Giá dầu WTI qua đêm đã trở lại quanh 90 USD/thùng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Trong khi đó, xung đột tại Ukraine cùng điều kiện thời tiết bất lợi ở nhiều khu vực tiếp tục đẩy giá ngũ cốc và nông sản tăng, đáng chú ý là đường, lúa mì và ngô.

Theo ông, nghịch lý hiện nay là những hàng hóa trực tiếp gây sức ép lên lạm phát tiếp tục tăng giá, trong khi các tài sản thường được sử dụng để phòng hộ trước hệ quả của lạm phát như vàng lại đang điều chỉnh.

Ba lực cản ngắn hạn với giá vàng

Đợt bán mạnh của vàng bắt đầu từ thứ Sáu, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh tái khẳng định cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% trong bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole.

Theo Hansen, kể từ thời điểm đó, giá vàng và bạc đều giảm hơn 4%.

Ông cho rằng bài phát biểu của Warsh đã tạo ra ba lực cản lớn trong ngắn hạn đối với kim loại quý, gồm kỳ vọng lãi suất ngắn hạn cao hơn, lợi suất thực và lợi suất danh nghĩa tăng, cùng với đồng USD mạnh lên.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, Hansen cũng cảnh báo rằng việc thị trường tập trung trở lại vào lạm phát có thể tiếp tục gây áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, ông không cho rằng diễn biến này đủ để làm đảo chiều xu hướng tăng dài hạn của vàng.

Theo Hansen, cần phân biệt giữa hai dạng áp lực từ lợi suất. Lãi suất thực cao hơn do một ngân hàng trung ương duy trì lập trường chống lạm phát đáng tin cậy thường bất lợi cho vàng. Trong khi đó, lợi suất dài hạn tăng vì những lo ngại về tính bền vững của nợ công, quy mô phát hành trái phiếu chính phủ và uy tín tài khóa lại là một câu chuyện khác.

Chi phí trả nợ tăng liên tục có thể tạo áp lực lên các nhà hoạch định chính sách trong việc hạn chế chi phí vay dài hạn tăng quá mức.

Theo đó, vàng hiện đang đứng giữa hai lực kéo đối nghịch: chi phí nắm giữ tài sản không sinh lời trong ngắn hạn và những lo ngại dài hạn về nợ công, tiền tệ và sức mua của đồng tiền .

Động lực dài hạn của vàng vẫn chưa mất

Hansen cho rằng nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và xu hướng đa dạng hóa dự trữ tiếp tục tạo ra một nền tảng hỗ trợ mang tính cấu trúc, ít nhạy cảm hơn với những thay đổi ngắn hạn trong chính sách lãi suất của Mỹ.

Ông cũng lưu ý rằng lạm phát do phía cung đặt ra bài toán khó cho Fed. “Các ngân hàng trung ương có thể kìm hãm nhu cầu, nhưng họ không thể tạo ra thêm dầu thô, công suất lọc dầu hay khí đốt tự nhiên”, Hansen nhận định.

Theo ông, nếu giá hàng hóa tăng mạnh buộc lãi suất phải duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, áp lực lên các chính phủ có mức nợ lớn cũng sẽ gia tăng.

Điều này về sau có thể khơi lại những lo ngại về tài khóa và nguy cơ đồng tiền mất giá — những yếu tố mà Hansen xem là động lực cấu trúc quan trọng đối với nhu cầu đầu tư vào kim loại quý.

Vì vậy, dù vàng đang chịu áp lực đáng kể trong ngắn hạn, quan điểm của Hansen vẫn là xu hướng dài hạn chưa bị phá vỡ. Thị trường hiện chủ yếu đang giằng co giữa một bên là chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và một bên là những lo ngại ngày càng lớn về nợ công, tài khóa và giá trị đồng tiền.