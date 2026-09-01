Một doanh nghiệp KCN sắp đưa 2 dự án mới vào khai thác, lợi nhuận ròng cả năm có thể đạt 2.000 tỷ đồng

Backlog khoảng 50 ha, giá thuê tiếp tục tăng

Tổng công ty IDICO (mã: IDC) ghi nhận doanh số cho thuê đất khu công nghiệp sơ bộ khoảng 54 ha trong 8 tháng đầu năm 2026.

Tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp mới đây, Chứng khoán Vietcap ﻿ cho biết ban lãnh đạo ước tính diện tích đất KCN bàn giao cả năm 2026 đạt tối thiểu khoảng 65 ha, trong đó Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng dự kiến là những nguồn đóng góp chính.

Trong quý 4/2026, IDICO dự kiến có thêm khoảng 30 ha doanh số cho thuê từ các KCN mới, bao gồm Vinh Quang và Tân Phước 1. Trên cơ sở này, ban lãnh đạo duy trì sự tự tin về khả năng hoàn thành kế hoạch 100 ha đất KCN cho thuê trong năm 2026.

Đồng thời, IDICO tiếp tục kỳ vọng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2.900 tỷ đồng trong năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua, nhìn chung đi ngang so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 2/2026, backlog chưa ghi nhận của IDC đạt khoảng 50 ha, bao gồm khoảng 7 ha từ doanh số năm 2025 và khoảng 43 ha phát sinh trong nửa đầu năm nay.

Về giá thuê, Vietcap cho biết giá cho thuê đất KCN trung bình của IDC trong 6 tháng đầu năm tăng khoảng 3-5% so với năm 2025.

Riêng tại KCN Tân Phước 1, ban lãnh đạo đặt mục tiêu giá thuê trung bình khoảng 130-135 USD/m2 diện tích đất cho thuê.

Đối với mảng nhà xưởng và nhà kho xây sẵn, IDC dự kiến bàn giao khoảng 20.000 m2 tại Hựu Thạnh giai đoạn 1 trong quý 3/2026.

Doanh nghiệp cũng dự kiến khởi công xây dựng Hựu Thạnh giai đoạn 3, quy mô 18,7 ha, trong quý 3. Trong khi đó, dự án Nhơn Trạch 1 với diện tích 20 ha được kỳ vọng sẵn sàng bàn giao đất từ tháng 12/2026.

2 KCN mới bắt đầu tìm kiếm khách hàng

Đối với KCN Tân Phước 1 tại Đồng Tháp , có tổng diện tích 470 ha, công tác giải phóng mặt bằng và tuyến đường vào dự án đã hoàn tất.

IDC dự kiến khởi công xây dựng hạ tầng trong tháng 9/2026 và đã bắt đầu tìm kiếm khách hàng. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu thực hiện những đợt bàn giao đầu tiên từ quý 1/2027.

Tại KCN Vinh Quang ở Hải Phòng , giai đoạn 1 có diện tích 226 ha, công tác giải phóng mặt bằng cũng đã hoàn tất và hoạt động san lấp đang được triển khai. Doanh nghiệp đã bắt đầu tìm kiếm khách hàng cho dự án này và cũng đặt mục tiêu bàn giao những diện tích đầu tiên từ quý 1/2027. Ngoài lĩnh vực KCN, IDC tiếp tục triển khai một số dự án bất động sản nhà ở.

Với mảng BĐS nhà ở, tại Khu đô thị Hựu Thạnh, quy mô 47 ha, doanh nghiệp đang điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư liên quan tới việc phân loại sản phẩm và đặt mục tiêu hoàn tất trong năm 2026. Vietcap hiện kỳ vọng dự án có thể bắt đầu ghi nhận doanh số bán bất động sản từ năm 2027 và bàn giao từ cuối năm 2027.

Đối với dự án Phường 6, IDC đang thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất để có thể bàn giao khoảng 0,7 ha backlog còn lại cho AEON, với mục tiêu hoàn tất trong giai đoạn quý 4/2026 đến quý 1/2027.

Trong khi đó, dự án Bắc Châu Giang - Osaka Garden tại Ninh Bình dự kiến mở bán trong quý 1/2027. Phân khu cao tầng hiện vẫn trong giai đoạn nghiên cứu khả thi và được kỳ vọng khởi công từ cuối năm 2027.

Vietcap giữ dự báo cho thuê 100 ha đất KCN

Sau những cập nhật trên, Vietcap dự báo doanh số cho thuê đất KCN của IDC trong năm 2026 ở mức 100 ha, tăng 31% so với cùng kỳ.

Công ty chứng khoán cũng duy trì dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 khoảng 2.000 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước .

Quan điểm này hỗ trợ bởi lượng backlog chưa ghi nhận khoảng 50 ha tại cuối quý 2, cùng kỳ vọng doanh số cho thuê đất KCN tiếp tục được bổ sung trong nửa cuối năm, với đóng góp từ hai KCN mới Vinh Quang và Tân Phước 1 bắt đầu từ cuối năm 2026.