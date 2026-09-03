Siba Group chốt ngày phát hành cổ phiếu ESOP

CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, mã: SBG) vừa thông báo phát hành tổng cộng 2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) dưới 2 hình thức.

Thứ nhất, công ty phát hành 1 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên (không thu tiền). Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Ngày phát hành cổ phiếu thưởng là ngày kết thúc phát hành 1 triệu cổ phiếu có thu tiền.

Một triệu cổ phiếu còn lại được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với 10 tỷ đồng thu về, công ty sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/09/2026 đến hết ngày 25/09/2026.

Quyền được nhận cổ phiếu ESOP thưởng không được phép chuyển nhượng. Toàn bộ 2 triệu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Trước đó tại Nghị quyết ngày 11/8, Siba Group công bố danh sách 88 cán bộ, nhân viên đủ điều kiện tham gia đợt phát hành ESOP, bao gồm cả nhận cổ phiếu thưởng và nộp tiền mua cổ phiếu.

Trong đó có thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Đức là người được mua và được nhận nhiều nhất với 80.000 cổ phiếu. Ngoài ra còn có 2 thành viên HĐQT là Nguyễn Văn Phú và Trần Ngọc Long cùng Trưởng Ban Kiểm soát Đào Đức Tuấn và Thành viên Ban Kiểm soát Trương Đức Nam.

Kế hoạch phát hành này đã được Siba Group sửa đổi và trình cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản trong tháng 7/2026.

Ảnh: SBG

Về hoạt động kinh doanh, tính chung 6 tháng đầu năm, Siba Group giảm tới 60% doanh thu thuần chỉ còn 438 tỷ đồng. Nhờ tiết giảm 68% giá vốn nên lợi nhuận gộp tăng 80% lên mức 106 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với mức đạt được trong nửa đầu năm 2025.

Tính đến cuối 30/6/2026, tổng tài sản của SBG đạt hơn 1.703 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Trong đó, công ty có gần 869 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn. Tổng tiền mặt và tiền gửi khoảng 302 tỷ đồng, tăng 14%.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm mạnh còn 62 tỷ đồng so với mức 508 tỷ đồng hồi đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do dự án Nhà máy Cơ khí Công nghệ cao SIBA Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành và được kết chuyển. Hàng tồn kho ghi nhận hơn 217 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm nhẹ còn 923 tỷ đồng, với 508 tỷ đồng là nợ ngắn hạn.