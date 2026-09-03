ACBS mua lại trước hạn lô trái phiếu 200 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 24/8/2026, ACBS đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã ASS12501, giá trị mua lại thực tế là 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng 200 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu mã ASS12501 gồm 200 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 18/8/2025, kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 18/8/2027.

Nguồn: HNX

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ACBS cũng đã thanh toán gần 6,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu nêu trên.

Ở chiều ngược lại, mới đây ACBS đã công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2026 (đợt 1) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 320/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/6/2026.

Kết thúc đợt 1 ngày 25/8, ABCS hoàn tất chào bán tổng cộng 6 triệu trái phiếu chia làm 3 mã như sau:

2 triệu trái phiếu mã ACBS-1.1, tương đương 66,67% tổng lượng trái phiếu đăng ký chào bán.

1 triệu trái phiếu mã ACB-2.1, tương đương 33,33% tổng lượng trái phiếu đăng ký chào bán.

3 triệu trái phiếu mã ACB-3.1, tương đương 75% tổng lượng trái phiếu đăng ký chào bán.

Với giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó công ty huy động 600 tỷ đồng. Lượng trái phiếu không được đăng ký mua trong đợt 1 sẽ bị hủy bỏ.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo. Lãi suất, kỳ hạn trái phiếu, thanh toán lãi định kỳ hàng năm, cụ thể như sau:

Nguồn: ACBS

Theo bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2026, ACBS dự kiến chào bán tổng cộng 30 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, qua đó huy động tối đa 3.000 tỷ đồng.

Công ty dự kiến chia làm 3 đợt phát hành, mỗi đợt 10 triệu trái phiếu. Mỗi đợt sẽ gồm 3 lô trái phiếu kỳ hạn 1-3 năm. Thời gian chào bán từng đợt không quá 90 ngày, khoảng cách giữa 2 đợt phát hành không quá 12 tháng.

Sau đợt chào bán nói trên, ACBS còn 2 đợt chào bán khác như sau:

Nguồn: ACBS

100% số vốn thu được sẽ dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán. Tiến độ sử dụng dự kiến từ tháng 7/2026 đến quý IV/2026.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, ACBS báo lãi ròng gần 467,5 tỷ đồng, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của ACBS ở mức gần 14.737,2 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức 11.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế hơn 316,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ hơn 2.269 tỷ đồng gần 3.420,5 tỷ đồng.

Tại cuối kỳ báo cáo, tổng nợ phải trả của ACBS ở mức gần 24.325,3 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ vay từ ngân hàng gần 23.737 tỷ đồng, tăng 18,8%; nợ phải trả khác tăng từ 288,2 tỷ đồng lên hơn 388,3 tỷ đồng.