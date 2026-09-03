Vì sao Hà Lan chuyển 86 tấn vàng sang Anh?

Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) ngày 2/9 cho biết đã hoàn tất việc chuyển 86 tấn vàng trong tổng số 313 tấn vàng dự trữ từ các kho tại New York, Mỹ và Ottawa, Canada sang London, Anh.

Theo DNB, động thái này nhằm tăng cường khả năng ứng phó với khủng hoảng, đồng thời cải thiện tính thanh khoản và khả năng giao dịch của kho dự trữ vàng. Ngân hàng cho rằng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, lượng vàng được lưu giữ tại New York và Ottawa không thể được huy động nhanh chóng và trực tiếp.

DNB nhận định việc gia tăng tỷ trọng vàng được lưu giữ tại London sẽ củng cố vai trò của kim loại quý này như một “trụ cột niềm tin”. Vàng được xem là tài sản dự trữ quan trọng nhất bởi có khả năng phòng vệ trước những rủi ro hệ thống nghiêm trọng.

Thống đốc DNB Olaf Sleijpen cho biết, thông qua việc di chuyển này, chúng tôi đã cải thiện khả năng giao dịch của kho dự trữ vàng. Chúng tôi kỳ vọng sẽ không bao giờ phải sử dụng số vàng này, nhưng vẫn cần tăng cường khả năng chống chịu và mức độ sẵn sàng.

Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã chuyển 86 tấn vàng từ Mỹ và Canada sang London, Anh. Ảnh: Reuters.

Trước khi thực hiện đợt chuyển vàng mới nhất, gần 31% lượng vàng dự trữ của DNB được lưu giữ tại Hà Lan, khoảng 18% tại London, hơn 31% tại New York và gần 20% tại Ottawa.

Sau khi hoàn tất việc chuyển vàng, London hiện là nơi lưu giữ khoảng 32% lượng vàng dự trữ chính thức của Hà Lan, trong khi tỷ lệ tại New York và Ottawa cùng giảm xuống 18,5%.

DNB cho biết quá trình di chuyển được thực hiện thông qua nhiều bước nhằm hạn chế rủi ro và tối ưu chi phí. Cụ thể, ngân hàng đã bán khoảng 59 tấn vàng tại New York và mua lại lượng vàng tương đương tại London.

Bên cạnh đó, hơn 27 tấn vàng được vận chuyển trực tiếp từ Mỹ và Canada về các kho của DNB tại Zeist, Hà Lan. Đồng thời, một lượng vàng tương đương được chuyển từ Hà Lan sang London.

Theo DNB, việc kết hợp giữa hoạt động mua bán vàng và vận chuyển vàng vật chất giúp ngân hàng phân tán rủi ro trong một chiến dịch di chuyển dự trữ vàng quy mô lớn, đồng thời đảm bảo hiệu quả và kiểm soát chi phí.

Đây không phải lần đầu tiên Hà Lan có động thái điều chỉnh vị trí lưu trữ kho vàng dự trữ. Tháng 11/2014, DNB từng đưa 112 tấn vàng từ New York về Hà Lan.

Khi đó, ngân hàng cho biết việc hồi hương vàng nhằm cân bằng sự phân bổ kho dự trữ trên toàn cầu, đồng thời củng cố niềm tin của công chúng vào tình hình tài chính của ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều bất ổn.

Đợt dịch chuyển mới nhất diễn ra trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng, trong đó căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đang tạo thêm những rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu. Động thái của DNB cho thấy các ngân hàng trung ương ngày càng chú trọng không chỉ đến quy mô dự trữ vàng mà còn đến vị trí lưu trữ và khả năng huy động lượng tài sản này khi cần thiết.