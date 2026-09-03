Ông Nguyễn Chơn Hùng bị bắt, doanh nghiệp công bố tài liệu quan trọng

CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2, mã: TV2) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã được soát xét. Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY đã đưa ra vấn đề nhấn mạnh liên quan tới loạt lãnh đạo cấp cao của PECC2 bị khởi tố.

Cụ thể, vào tháng 5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng công ty. Tại ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức tử các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến vụ việc này.

PECC2 cam kết các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành tại ngày lập báo cáo vẫn được tổ chức, triển khai bình thường theo quy định pháp luật.

Ngay sau diễn biến trên, bộ máy lãnh đạo PECC2 ghi nhận nhiều thay đổi. Ông Nguyễn Chơn Hùng bị miễn nhiệm từ ngày 30/6/2026, thay vào đó công ty bổ nhiệm bà Phạm Liên Hải làm Chủ tịch HĐQT kể từ 30/6. Cùng ngày, ông Nguyễn Trung Khang đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát thay bà Nguyễn Hồng Khanh. Bà Bùi Thị Ngọc Lý cũng bị miễn nhiệm chức Kế toán trưởng từ cuối tháng 5.

Được biết, PECC2 là một trong những doanh nghiệp đáng chú ý trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và quản lý xây dựng công trình điện tại Việt Nam, từng tham gia nhiều dự án năng lượng và hạ tầng trọng điểm.

Bất chấp những biến cố thượng tầng, doanh nghiệp lại ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực nửa đầu năm. ﻿

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của TV2 đạt 682 tỷ đồng, tăng 32% so với mức 516 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế đạt 102 tỷ đồng, tăng 210% so với con số 33 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của TV2 đạt 4.630 tỷ đồng, tăng 55% so với con số 2.980 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Sự gia tăng quy mô tài sản ghi nhận sự đóng góp lớn từ lượng tiền tích lũy. Tại ngày 30/06/2026, khoản tiền và các khoản tương đương tiền đạt 442 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đầu tư tài chính ngắn hạn (toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn) đạt tới 1.781 tỷ đồng, tăng 1.598 tỷ so với mức 183 tỷ đồng hồi đầu năm. Tổng các khoản tiền mặt và tiền gửi của TV2 gần 2.223 tỷ đồng, tương đương 48% tổng tài sản.

Về cấu trúc nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 3.356 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 2/2026. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 2.414 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 984 tỷ đồng đầu năm. Nợ vay ngắn hạn của TV2 ở mức 206 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 1.274 tỷ đồng.

PECC2 đặt mục tiêu năm 2026 đạt tổng doanh thu 2.503 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng. Với kết quả sau 6 tháng, công ty đã thực hiện hơn 192% kế hoạch lợi nhuận cả năm.