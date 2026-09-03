Giá vàng biến động mạnh, chuyên gia bất ngờ thay đổi khuyến nghị

Giá vàng giao ngay hiện quanh 4.400 USD/ounce, vẫn cao hơn đáng kể so với mức đáy hồi tháng 7 nhưng đã hạ nhiệt mạnh từ vùng dưới 4.700 USD/ounce được thiết lập vào tháng trước. Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, Schroders bất ngờ nâng đánh giá đối với kim loại quý lên tích cực và quay trở lại nắm giữ, sau khi chốt lời và tạm đứng ngoài thị trường hồi tháng 5.

Công ty quản lý tài sản có trụ sở tại London cho rằng vàng đang mở ra cơ hội hấp dẫn hơn trong trung hạn, bất chấp lợi suất thực vẫn ở mức cao và giá đã tăng mạnh trong thời gian qua. Trong triển vọng đa tài sản mới nhất, Schroders cho biết quyết định quay lại với vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu mang tính cấu trúc mạnh, nhu cầu mới từ các nhà đầu tư tổ chức và vị thế được cải thiện của nhóm nhà đầu tư đầu cơ.

Theo Schroders, sự kết hợp giữa lợi suất thực cao, nhu cầu mới từ các tổ chức và vị thế “sạch” hơn của các nhà đầu tư ngắn hạn đã khiến công ty quay trở lại với vàng. Ngay cả sau đợt tăng gần đây, Schroders vẫn đánh giá kim loại quý có thể mang lại tương quan rủi ro/lợi nhuận hấp dẫn trong trung hạn.

Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh vàng hưởng lợi từ những lo ngại ngày càng lớn về mức nợ của Mỹ, qua đó thúc đẩy nhu cầu phòng vệ trước nguy cơ đồng USD mất giá. Trong tháng trước, giá vàng từng kiểm định vùng kháng cự ngay dưới 4.700 USD/ounce.

Dù giá vàng sau đó giảm mạnh khỏi vùng đỉnh gần đây, Schroders cho rằng những yếu tố nền tảng hỗ trợ kim loại quý vẫn còn nguyên. Đáng chú ý, lợi suất thực cao vốn thường làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, bởi vàng không tạo ra lợi suất, nhưng theo Schroders, các yếu tố hỗ trợ khác đang đủ mạnh để bù đắp sức ép này.

Một trong những trụ cột quan trọng là nhu cầu từ các ngân hàng trung ương. Schroders cho rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, cùng nhu cầu từ Trung Quốc, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho kim loại quý khi các bên gia tăng xu hướng đa dạng hóa dự trữ.

Bên cạnh đó, những lo ngại dai dẳng về lạm phát, nợ chính phủ và sự ổn định của tiền tệ đang củng cố vai trò của vàng như một tài sản tiền tệ và công cụ đa dạng hóa danh mục. Theo Schroders, các yếu tố này có thể ngày càng quan trọng nếu thâm hụt tài khóa lớn làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào nợ chính phủ hoặc sự ổn định của hệ thống tiền tệ.

Điểm đáng chú ý trong đánh giá mới của Schroders là vàng không còn nhất thiết phải phụ thuộc vào việc lãi suất giảm hay lợi suất thực đi xuống để duy trì sức hấp dẫn. Việc công ty quay lại với kim loại quý ngay cả trong môi trường lợi suất thực cao cho thấy họ đánh giá các yếu tố mang tính cấu trúc đang ngày càng có khả năng lấn át những mối quan hệ vĩ mô truyền thống vốn thường gây bất lợi cho vàng trong ngắn hạn.

Schroders vẫn nhận diện lạm phát tăng tốc và kinh tế suy yếu đáng kể là những rủi ro có thể tác động đến triển vọng. Tuy nhiên, cả hai kịch bản này cũng có thể làm gia tăng nhu cầu đối với vàng với vai trò tài sản phòng vệ và đa dạng hóa.

Thông điệp chính từ Schroders là nhà đầu tư không nhất thiết phải chờ lãi suất giảm hoặc lợi suất thực đi xuống mới có lý do sở hữu vàng. Ngay cả sau đợt tăng mạnh vừa qua, nhu cầu mang tính cấu trúc cùng những lo ngại về nợ, lạm phát và sự ổn định của tiền tệ vẫn khiến Schroders đánh giá vàng có triển vọng rủi ro/lợi nhuận hấp dẫn trong trung hạn.