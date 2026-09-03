Bất động sản Greenwich chậm thanh toán gần 1.700 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Công ty CP Bất động sản Greenwich mới đây đã có văn bản công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ báo cáo bán niên 2026.

Theo báo cáo này, doanh nghiệp chưa thanh toán gần 1.440 tỷ đồng tiền gốc và hơn 241 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mã GREENWICHH2022001.

Tuy nhiên, phía Bất động sản Greenwich cũng cho biết đã đạt được một số thỏa thuận về việc gia hạn thanh toán các khoản nợ đến năm 2027 và đang thương lượng về phương án tất toán chi tiết.

Nguồn: HNX

Theo thông tin trên HNX, ngày 13/8/2021, Bất động sản Greenwich đã phát hành lô trái phiếu GREENWICHH2022001 với giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành; và/hoặc thực hiện các chương trình và dự án đầu tư của tổ chức phát hành.

Lô trái phiếu trên được bảo đảm bằng cổ phiếu NVL của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) thuộc sở hữu các bên bảo đảm và tài sản khác được quy định theo các hợp đồng bảo đảm.

Trong giai đoạn 2023 - 2024, một phần gốc trái phiếu đã được thanh toán thông qua hình thức xử lý tài sản bảo đảm là 560 tỷ đồng, đưa giá trị còn lưu hành của lô này về gần 1.440 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Bất động sản Greenwich được thành lập vào tháng 11/2017, với tên gọi ban đầu là Công ty CP Nova Infra.

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập: Công ty CP Novagroup Holdings (99,98%); ông Bùi Đạt Chương (0,01%) và bà Phạm Thị Cúc (0,01%).

Hiện, bà Lê Thị Hồng Xuân (SN 1989) đang là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.