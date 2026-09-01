Dòng tiền chực chờ đổ vào thị trường sau nghỉ lễ, một "thế lực" âm thầm gom loạt cổ phiếu

Sau giai đoạn dòng tiền co hẹp và tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép, thị trường chứng khoán đang phát đi những tín hiệu đầu tiên về sự trở lại của lực cầu. VN-Index liên tiếp duy trì đà tăng, độ rộng thị trường được cải thiện, trong khi khối ngoại cũng bắt đầu gia tăng mua ròng.

Tại hội thảo Chứng khoán MB (MBS), ông Lê Ngọc Hưng Chuyên gia Phân tích MBS, cho rằng những diễn biến gần đây đang củng cố khả năng VN-Index đã hình thành vùng đáy ngắn hạn.

Chuyên gia MBS cho rằng nhịp phục hồi nhiều khả năng còn tiếp diễn trong những phiên đầu tháng 9, dù thị trường có thể xuất hiện rung lắc khi tiến gần vùng đỉnh cũ. Động lực đáng chú ý là dòng tiền đang có dấu hiệu chờ đợi bên ngoài và có thể quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Một tín hiệu tích cực khác đến từ khối ngoại. Phiên 28/8 đánh dấu phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp trong tuần, cho thấy dòng tiền nội và ngoại đang có dấu hiệu đồng pha trở lại.

Trong bối cảnh mặt bằng định giá vẫn ở mức thấp, lãi suất có dấu hiệu hạ nhiệt và những rủi ro lớn đã phần nào được phản ánh vào giá, thị trường được kỳ vọng tiếp tục phục hồi. Nếu lãi suất không tăng trở lại trong những tháng cuối năm, chứng khoán có thể phản ánh trước những diễn biến tích cực của nền kinh tế.

Cùng với đó, câu chuyện nâng hạng đang tạo thêm động lực cho dòng vốn ngoại. Sau khi FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu Việt Nam được bổ sung vào các bộ chỉ số, VN-Index có một phiên tăng hơn 30 điểm, nhiều cổ phiếu tăng trần.

Dòng vốn ngoại cũng bắt đầu có dấu hiệu giải ngân tại một số cổ phiếu được hưởng lợi từ sự kiện này. VIC, FPT, VHM và VCB nằm trong số những mã ghi nhận lượng mua ròng đáng kể trong thời gian qua.

Từ nay đến ngày 21/9, thị trường vẫn còn khoảng 3 tuần trong giai đoạn đầu của quá trình giải ngân liên quan đến việc Việt Nam được nâng hạng trong bộ chỉ số FTSE. Nếu dòng tiền ngoại tiếp tục duy trì cùng với sự cải thiện của dòng tiền nội, đây sẽ là một trong những yếu tố hỗ trợ VN-Index trong giai đoạn đầu tháng 9.

Về kỹ thuật, vùng 1.712-1.728 điểm từng được xác định là vùng có khả năng hình thành đáy của VN-Index. Sau khoảng 5 tuần vận động, việc chỉ số phục hồi mạnh từ vùng này và vượt mốc 1.800 điểm đang củng cố thêm kịch bản tạo đáy.

Thực tế, VN-Index đã tăng khoảng 113 điểm chỉ trong một tuần, từ mức thấp nhất 1.725 điểm lên mức cao nhất 1.838 điểm trong phiên 28/8. Diễn biến này cho thấy thị trường có thể phục hồi rất nhanh khi tâm lý hoảng sợ được giải tỏa và các yếu tố hỗ trợ đồng thời xuất hiện.

Dù VN-Index được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà phục hồi, song vùng 1.850 điểm đang là một ngưỡng cản kỹ thuật đáng chú ý trong ngắn hạn. Với việc chỉ số đóng cửa ở 1.832 điểm trong phiên cuối tháng 8, thị trường vẫn còn dư địa tăng thêm trước khi kiểm định vùng cản này. Khi tiến sát hoặc vượt 1.850 điểm, áp lực chốt lời có thể gia tăng và khiến thị trường xuất hiện những nhịp rung lắc.