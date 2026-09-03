Tỷ phú Phạm Nhật Vượng ồ ạt tuyển quân cho siêu dự án nhà máy thép 80.000 tỷ

Theo Báo Hà Tĩnh, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí nhân sự phục vụ nhà máy cán thép xây dựng, thuộc Khu tổ hợp luyện - cán thép VinMetal Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng.﻿

Đợt tuyển dụng nhằm từng bước xây dựng đội ngũ nhân sự phục vụ quá trình thiết lập, sản xuất và vận hành nhà máy cán thép xây dựng thuộc Khu tổ hợp luyện - cán Thép VinMetal Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, VinMetal có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí ở các cấp bậc, gồm: 2 trưởng phòng; 2 trưởng bộ phận; 20 tổ trưởng; 47 kỹ sư; 2 kỹ thuật viên và 9 nhân viên đảm bảo chất lượng ISO.

Trong đó, các vị trí kỹ sư được tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực như: kiểm soát công nghệ, dữ liệu hệ thống, gia công cơ khí, dây chuyền cán, sản xuất, bảo trì điện - cơ khí - điện tử, phòng thí nghiệm, kiểm soát chất lượng, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, cơ sở vật chất - hạ tầng và lập kế hoạch sản xuất.

Đối với nhóm quản lý, tổ trưởng và kỹ sư, doanh nghiệp yêu cầu ứng viên có trình độ, chuyên ngành và kinh nghiệm phù hợp với từng vị trí. Các chuyên ngành được ưu tiên gồm luyện kim, cán thép, cơ khí luyện kim, công nghệ vật liệu kim loại, cơ khí công nghiệp, điện, điện tử, tự động hóa, xây dựng công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng, kỹ thuật môi trường, quản lý chất lượng...

Một số vị trí kỹ thuật viên có thể tiếp nhận sinh viên mới tốt nghiệp nếu có kiến thức chuyên ngành phù hợp.

Người lao động được tham gia xây dựng, phát triển dự án công nghiệp ngay từ những giai đoạn đầu; thu nhập và chế độ đãi ngộ được xác định theo năng lực, kinh nghiệm và giá trị đóng góp. Người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, cùng các chính sách chăm sóc sức khỏe và phúc lợi của doanh nghiệp.